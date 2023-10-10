5千份全送完！ 台中國慶升旗湧2萬人潮 「小物」超夯排隊排到捷運站

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台中市國慶升旗典禮10日上午8點於市府廣場舉辦，現場湧入約2萬人共襄盛舉，人手拿著1支小國旗一同唱國歌，而市府準備限量5000份的國慶紀念品「開罐器冰箱貼」全數發完，不僅有民眾6點多就來排隊，排隊人龍更是排到捷運站後方，獲民眾喜愛。

台中市國慶升旗典禮10日上午於市府廣場舉辦，7時40分節目表演開始，由光華高工樂隊儀揭開序幕，升旗典禮則於8時準時舉行。其中，市府準備限量5000份的國慶紀念品「開罐器冰箱貼」及小國旗自上午6時30分開始發放。

有民眾6點多早早就來排隊領取，而後更是愈來愈多人聚集排隊，領小物的排隊人龍從市府廣場繞過市府捷運站排到文心路，最終全數發完，深獲民眾喜愛。民眾表示，每年升旗典禮她都會帶小孩來，今天和妹妹的家庭一起來逛逛，他們大約7點半多到場排小物，幸運有順利排到。

今日升旗典禮現場，不少民眾攜家帶眷前來，身穿國旗T恤、手拿小國旗，還有民眾帶著「毛小孩」到場慶祝，成為超萌亮點，現場湧入2萬民眾。此外，也有家庭穿上美少女戰士的服裝，帶著孩子一起跳舞，畫面溫馨。蘇小姐說，今天是國慶日，也鄰近她和丈夫的結婚紀念日，於是帶著孩子和朋友1家一起慶祝，選擇美少女戰士的服裝是想和國旗顏色搭配。

另，有街頭藝人準備了約200顆國慶造型氣球於現場發送，獲孩子喜愛，直到升旗典禮結束1個半小時後仍有民眾排隊等候。