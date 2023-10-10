大陸學者：民進黨「謀獨」 嚴重侵害大陸惠台讓利基礎

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大陸商務部9日以「本案情況複雜」為由，宣布對台貿易壁壘調查延長3個月，至明年1月12日截止，恰是台灣大選前一天。廈門大學港澳台研究中心副主任、廈門大學台灣研究院政治所副所長王貞威認為，民進黨當局不承認「九二共識」，甚至搞「謀獨」舉動，使大陸惠台讓利的基礎受到嚴重侵害。

王貞威向本報分析，長期以來中國大陸基於「兩岸一家親」的理念和「一個中國」基本原則，把兩岸經貿往來視為特殊的經濟關係，都是中華民族經濟體的一部分，所以並未嚴格按照世界貿易組織（WTO）的經濟體平等互惠原則來處理兩岸經貿關係，而是不斷讓利惠台。

王貞威指出，反觀台灣方面尤其是民進黨當局執政期間，長期阻撓大陸優質產品入台，甚至歧視大陸產品，採取貿易壁壘措施，嚴重違背了WTO的精神，大陸商界和一些企業對受到的不公平待遇非常不滿。

王貞威表示，到目前為止，台灣方面制定並正在實施的禁止進口大陸產品的相關措施涉及2455項產品。他直言：「大陸採取貿易壁壘調查是正義之舉也是正常之舉，完全符合WTO的相關法律法規。」

王貞威強調，如果民進黨當局拒不承認「九二共識」，甚至搞「謀獨」舉動，那大陸惠台讓利的基礎就受到了嚴重侵害。他指出，大陸方面說的很清楚，兩岸關係到了一個關鍵節點，面臨兩條道路和前景的選擇，是選擇和平與繁榮還是選擇戰爭與衰退，台灣各界要清醒、要選擇正確的道路。