名家觀點》馬博：菲國內部分勢力被兩個訊號誤導了

南京大學國際關係學院副教授、中國南海研究協同創新中心主任助理馬博10日在大陸《環球時報》撰文指出，近日，菲律賓方面再次派遣船隻強闖仁愛礁海域，菲海警聲稱中國大陸海警船攔截了一艘菲律賓巡邏船，雙方距離一度僅有3英尺。一段時間以來，菲當局在仁愛礁、黃岩島海域接連利用海上力量不斷挑釁，這一行為引發國際社會廣泛關注。本月2日至13日，美菲等國還在菲律賓呂宋島附近舉行「齊心協力」聯合軍演，距離黃岩島只有約340公里。

馬博表示，隨著國際與地區局勢的持續動盪，菲方近期的舉動不免讓人懷疑，其是否會依仗美國的支持，冒險以小博大、火中取栗地向在仁愛礁坐灘的軍艦強行運送建材和人員，甚至鼓噪收復黃岩島，從而引發中菲兩國爆發武裝衝突。馬博認為，儘管不排除菲當局在誤判形勢下採取極端措施進一步惡化南海局勢，但綜合來看，這種極端事件的發生機率仍然偏低。

馬博稱，首先，菲律賓歷屆政府在處理對中關係上存在周期性搖擺，這種搖擺甚至會在某一任總統任期內出現。小馬可仕總統前任杜特蒂總統，被普遍認為在6年任期內對改善中菲關係起到重要作用，但在其執政後兩年，對其之前的「疏美親中」政策進行一些調整。例如在其執政初期，杜特蒂與美國的關係變得疏遠，減少了在南海問題上的挑釁，積極參與「一帶一路」倡議；而執政後兩年，隨著南海局勢升溫，菲美軍事合作逐漸恢復，杜特蒂政府還在菲美同盟中爭取到更多自主權。

自2022年小馬可仕上台以來，這種在中美之間搖擺的外交政策趨勢仍然明顯。他不僅成為了10年來首位造訪白宮的菲律賓總統，還向美軍新開放了4個軍事基地的使用權限，並在南海問題上頻頻與中方發生摩擦。但另一方面，無論是2023年初將中國大陸作為就任菲律賓總統後出訪的第一個東協之外國家，還是做出不允許美國利用菲軍事基地對他國展開進攻的公開保證，都顯示出了菲方不希望以犧牲中菲關係為代價，且不願捲入中美之間競爭。因此，僅就當前菲律賓在南海問題上採取的「強硬政策」就判斷其未來會與中方交惡仍為時過早。

其次，菲國內部分勢力認為，美國會在菲中發生軍事衝突後實質性地支持菲律賓，這屬於嚴重的戰略誤判，菲當局遲早會意識到這種思潮的危險性。菲國內一些人之所以認為美國會在菲中發生軍事對抗後軍事馳援菲律賓，主要是受到了兩個誤導性信號的影響。一是，今年3月美菲重啟《加強防務合作協定》（EDCA）。菲方同意美軍進駐4個新的軍事基地，允許美軍在上述基地輪換駐紮、使用跑道和燃料庫等基礎設施，新基地所在位置具有明顯的戰略性意圖，其中兩個新基地臨近南海的熱點區域——黃岩島和南沙群島；最北部的軍事基地位於卡加延省，距離台灣僅約400公里。馬尼拉一些人認定美方會「投桃報李」，在未來可能發生菲中軍事衝突時鼎力支持菲方。二是，美國方面有意邀請菲律賓加入其印太小多邊安全合作機制，打造包括美日澳菲在內的「新四邊安全機制」以應對南海潛在衝突，這讓一些菲律賓政治菁英產生了不切實際的幻想。

然而，無論是美國總統拜登，還是國務卿布林肯，從來沒有公開承諾會在中菲發生軍事衝突後，從軍事上馳援甚至協助菲方。從現實來看，近期發生的菲律賓對中國大陸挑釁行動，美方並未從軍事上配合，事後官方也三緘其口不做評論。菲方應該吸取2012年「黃岩島事件」中主動挑釁中方導致得不償失的教訓，放棄美方會因中菲島嶼歸屬問題在軍事上支持菲律賓的幻想。這種可能性在2012年沒有發生，在2023年，當中美海上實力此消彼長的情況下，美國更不會因為菲律賓的挑釁行為而趕來「救火」。

馬博說，再次，菲律賓當前挑釁政策在東協內部不得人心，無法得到廣大東協國家以及東協組織的支持。在美國及其盟友利用「印太戰略」對中國咄咄逼人的大背景下，東協不希望其內部國家被美國利用，充當其遏制中國大陸的馬前卒。當前，菲政府在南海問題上對中方愈演愈烈的挑釁，並不符合東協國家追求南海「和平、安全與穩定」的整體利益。可以預見，如果因為菲方主動挑釁而使中菲爆發衝突，東協國家出於大局考慮，不會選擇因偏袒菲律賓而將事態擴大，屆時菲方將會更加孤立無援。

最後，菲律賓有關方面不應低估中方維持南海穩定的決心和能力，激進政策的背後是「雞飛蛋打」的風險。當前，菲律賓當局以及西方媒體連續對牛軛礁、仁愛礁、黃岩島直播式挑釁，除了暴露其搞「輿論戰」抹黑中方的企圖，更加體現了菲政府在事關地區和平與穩定的重大議題上缺乏戰略思考，置菲律賓國家形象和國家安全於危險的境地。菲方應該及時停止這種無意義的炒作，回到與中方通過雙邊協商和談判、通過盡快達成「南海行為準則」等解決南海爭議的正路上來。