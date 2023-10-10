一帶一路10週年 中國稱直接投資超過7.6兆元

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今年是中國「一帶一路」倡議10週年，中國官方今天指出，2013到2022年累計對共建國家的直接投資超過2400億美元（下同，約新台幣7.6兆元）；至於今年的「一帶一路」高峰論壇的具體時間仍未公布。

中國官方今天發布「共建『一帶一路』：構建人類命運共同體的重大實踐」白皮書，國務院新聞辦對此召開記者會。

白皮書約2.8萬字，其中正文包括五個部分。分別是：一、源自中國屬於世界；二、鋪就共同發展繁榮之路；三、促進全方位多領域互聯互通；四、為世界和平與發展注入正能量；五、推進高質量共建「一帶一路」行穩致遠。

中國國家發展改革委副主任叢亮表示，2013年到2022年，中國與共建國家進出口總額累計達到19.1兆，年均增長6.4%；與共建國家雙向投資累計超過3800億，其中中國對外直接投資超過2400億。

有媒體詢問中國如何看待其他各方提出的類似倡議帶來的競爭，以及今年「一帶一路」峰會的具體時間？

中國外交部國際經濟司司長李克新指出，中方歡迎各方加大對發展中國家基礎設施的投入，推進造福於民的項目，願在開放包容、平等互利的基礎上與各方對接合作，共同促進全球互聯互通，為世界提供更多優質國際公共產品。

不過，對於峰會的具體時間，李克新說，「我們會適時發布消息」。目前已有來自130多個國家、30多個國際組織的代表確認與會。

李克新並稱，「十年來，共建『一帶一路』成果豐碩，朋友圈越來越大，充分證明『一帶一路』不搞封閉狹隘的小圈子，超越了地緣博弈的舊思維，開創了國際合作的新範式，是真正惠及各國人民的『發展帶』、『幸福路』」。