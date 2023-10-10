千萬退休金 小資族存得到！達人教戰每月3千元 「3桶金計劃」立大功

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【旺得富理財網 王順泉】台灣將於2025年邁入超高齡社會，65歲以上占總人口比率將達20%，究竟多少退休金才能支應退休生活？《遠見》日前「台灣迎向超高齡社會大調查」顯示，近6成民眾認為，退休金要1千萬元才夠；認為1,000萬元以下就夠的民眾有30.5%；只要500萬元以下就夠者僅8.8%。

「千萬退休金」是許多上班族的理想，但看看每月幾萬元的薪水，似乎有點遙不可及？其實不需要太早失望，專家表示，年輕人從做得到的「每個月3千元」開始，按部就班規劃理財，存到1千萬元並沒有想像中那麼困難。

專家表示，退休理財每階段都可設定目標，25到35歲的小資族，每月定期定額3,000~5,000元，累積第1桶金為首要目標。35到60歲的三明治族群，可適度增加到5,000~8,000元，累積第2桶金。60到65歲的準退休族，可增加到10,000~12,000元，做最後衝刺。

這3桶金，依年齡階段不同，越年輕時風險承受力越高，25~35歲可選擇預期年報酬率約8%的投資標的，例如市值型股票ETF，以台股、美股來說，長期平均報酬率落在8%~10%。假設以低標每月3千元、報酬率8%計算，25~35歲10年下來可累積53.7萬元；這第1桶金繼續放到65歲，將成長至541萬元。

35到60歲這段期間，隨著收入增加、年齡漸長，改以高股息或股債混合等穩健型投資標的為主，假設報酬率6%、以低標每月投入5,000元計算，25年下來可累積337.7萬元，第2桶金繼續持有5年至65歲，將成長至451.9萬元。

60到65歲這段期間，年齡已接近退休，以每月1萬元、投入保守型標的，例如債券佔比超過一半的投資組合，預期報酬率4%來計算，5年下來第3桶金可存到65.18萬元。

從25歲到65歲退休，3階段3桶金合計，可存到1,058萬元。透過不同年齡階段「3桶金」的規劃，在65歲時達成「千萬退休金」的目標。