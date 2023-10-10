金門烈嶼鄉芋頭季躍上「台灣觀光雙年曆」 外國客冒雨體驗挖芋樂

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廣受民眾喜愛的金門縣烈嶼鄉芋頭季已邁入第21屆，昨(9)日起一連兩天在東林複合式動場盛大舉行，雖然天公不作美下起了大雨，但卻絲毫澆不熄大家的熱情，前仆後繼穿著雨衣湧入田中挖芋頭，還有不少外國友人也特別前往體驗農家樂趣，場面熱鬧。而活動重頭戲「芋頭王」評選，由張金造所種出重達5.13公斤的大芋頭奪下冠軍，頭好壯壯的芋頭超吸睛，也引起民眾紛紛搶拍留念。

第21屆烈嶼鄉芋頭季由鄉長洪若珊主持開場，包括副縣長李文良、副議長歐陽儀雄、議員洪成發、烈嶼鄉代表會主席林長耕、各同鄉會理事長及各鄉鎮長與代表等貴賓雲集，熱鬧非凡。一連兩天的精彩活動包含挖芋體驗、親子搓芋圓、優質芋頭競賽頒獎及展示、徵圖比賽頒獎、金門話說故事、兒童歡樂主題樂園之外，還有打卡換好禮、特色農夫市集、美食饗宴遊園會、國軍裝備展示等各種有趣活動，今天還有獎品豐盛的摸彩活動，精彩可期。

主辦單位為推廣品質優良的烈嶼芋頭，特別舉辦優質芋頭評鑑比賽，以安全農業、芋頭外觀與芋頭重量為評分標準，著重參賽芋頭之品質及安全農業。今年的「優質芋頭」為張金造所種出重達5.13公斤的芋頭王奪得冠軍，洪文尊所種3.48公斤獲得第二名、洪翊翔所種出的3.2公斤芋頭則拿下第三名。評鑑比賽前三名和優選的芋頭都陳列在現場展示區，碩大的芋頭超吸睛，民眾拍照驚呼連連。

烈嶼鄉長洪若珊表示，芋頭季系列活動已入選交通部觀光署2024-2025年「台灣觀光雙年曆」全國級活動，這是一種肯定及鼓勵，歡迎各地大、小朋友共襄盛舉，一同參與芋頭季活動，體驗烈嶼農遊樂趣，一起為推廣行銷烈嶼地方農特產品和觀光旅遊努力。

洪若珊進一步說明，芋頭季活動秉持推廣地方農業的初衷，結合觀光活動導入旅遊經濟，藉以帶動相關產業發展，希望透過芋頭季活動讓烈嶼的農業以及觀光產業同步成長，活絡地區經濟發展。今年已經邁入第21屆，很開心看到地區的芋頭經濟價值快速成長，愈來愈搶手，農民辛勤的付出有了回報，未來也會持續努力，讓烈嶼的農業和觀光產業越來越好，最重要的是要感謝農民朋友的種植和經驗傳承，讓大家能開心享受芋頭美食。

鄉公所也指出，今年特別配合芋頭季推出「獎勵遊客蒞鄉消費活動」，以消費券方式促進遊客在鄉內消費（限非烈嶼籍，本人持身份證至指定地點購買），購買滿額將贈送芋頭季文創紀念酒、酒杯組、風雞／芋頭文創馬克杯及芋頭寶寶隨身碟等多項好禮（各項好禮每人限領取1次，不得重複兌換），消費券可於鄉內各特約店家使用，活動時間至11月20日止，獎品數量有限，先買先贏。活動相關訊息請至烈嶼旅遊網查詢 （網址：https://reurl.cc/Q6XXop）。