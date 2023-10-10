國慶連假報「腹」性出遊 肉圓店開門前已現排隊人龍

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國慶連假到處人擠人，常被不少網友認為好無聊的彰化，因有許多美味小吃，因此小吃名店也湧入人潮，有網友拍下彰化市北門口肉圓店前排隊民眾露出「派面腔」的神情，上傳社群後引發熱議，大批網友笑稱是「角頭之肉圓再起」。今天仍有許多民眾到北門口肉圓朝聖，店家大門還沒開，已現排隊人龍。

以炸肉圓聞名的彰化市北門口肉圓，營業時間為上午11點起，然11點還沒到，店門竟已出現排隊人潮。排第1位的遊客說，他從台中來的，到彰化市走走逛逛，到彰化一定要吃吃名店的肉圓，因怕排隊等太久，因此早點來，能排到首位，感到很開心。

北門口湯姓業者表示，國慶連假放了4天，大家都出來玩，遊客相當多，彰化市好玩的地方很多，越來越進步了，遊客也很多，每天生意都很好，排隊排較多人的時候，若選擇內用，有時可能得等上半小時，因為內用的座位有限，外帶會較快些。

因「那些年我們一起追的女孩」成為人氣名店的阿璋肉圓，連假期間也是人潮滿滿，業者施明裕指出，中秋連假及這次的國慶連假生意都很好，幾乎排隊都排整天，連假期間天氣都很好，許多人外縣市的民眾回到故鄉彰化，就會來吃吃肉圓這道故鄉味，加上也有許多外地遊客，「很感謝大家的捧場」，他們會用最快速度來服務，讓大家不用等太久。

彰化市除了肉圓外，爌肉飯也是名聞遐邇的小吃，高人氣的「泉」爌肉飯平常就是高朋滿座，在國慶連假期間更是天天爆滿。遊客說，來吃爌肉飯已有8、9年了，這家的爌肉入口即化，調味適中，是他的最愛

「泉」爌肉飯業者謝泊宏表示，國慶連假出遊人潮很多，大家出來就是到處吃吃喝喝，因此這幾天生意都不錯，連假前兩天排隊人潮相當恐怖，排隊隊伍約有上百人，今天是連假最後1天，人潮有稍減。彰化小吃遠近馳名，很多人喜歡到彰化品嚐小吃，來趟報「腹」性的小旅行。