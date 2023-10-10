2317名緬北涉詐嫌犯移交大陸 公安部：電信網詐發案量顯降

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大陸近期打擊緬北電信網路詐騙犯罪，公安部今召開新聞發布會指，目前已有2317名涉詐嫌犯移交陸方，全國電信網路詐騙案件發案呈明顯下降趨勢。而截至9月30日，今年「夏季行動」公安機關共破獲各類刑事案件56.6萬起，抓獲違法犯罪人員97.5萬名。

澎湃新聞報導，大陸公安部10日召開新聞發布會，通報全國公安機關開展夏季治安打擊整治行動的工作舉措和總體成效。今年6月25日至9月30日，公安部統籌指揮全國公安機關開展了一場嚴打各類違法犯罪、嚴整突出治安問題的夏季治安打擊整治行動。

公安部「夏季行動」辦公室副主任、刑事偵查局副局長鄭翔介紹，截至9月30日行動結束，今年「夏季行動」公安機關共破獲各類刑事案件56.6萬起，抓獲違法犯罪人員97.5萬名。在行動中，公安機關主要針對以下幾類突出違法犯罪依法開展嚴厲打擊：

一是嚴打嚴重暴力犯罪。「夏季行動」以來，全國共破獲命案現案1446起，現行命案破案率達99.8％。常態化開展命案積案攻堅，共偵破命案積案682起，其中偵破發案20年以上積案477起，抓獲命案逃犯608名。同時，公安機關深化打擊整治槍爆違法犯罪專項行動，組織開展24輪集中收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人1724名，搗毀窩點52處，繳獲各類槍支3975支，子彈11.1萬餘發。

二是嚴打涉黑涉惡犯罪。「夏季行動」以來，各地公安機關共打掉涉黑組織38個、惡勢力集團430個、惡勢力團夥286個，抓獲犯罪嫌疑人8146名，其中，抓獲「漏網之魚」的目標逃犯348名。各地準確把握夏季犯罪規律特點，堅持「快、準、狠」地打擊各類尋釁滋事、聚眾鬥毆、故意傷害、搶劫搶奪等違法犯罪活動，深挖黑惡線索，打掉街面尋釁滋事等惡勢力團夥238個，抓獲犯罪嫌疑人1808名。

三是嚴打電信網路詐騙犯罪。「夏季行動」以來，公安部共組織發起集群戰役150次，抓獲犯罪嫌疑人1.7萬名。針對群眾反映強烈的緬北涉我電信網路詐騙犯罪，公安部部署雲南等地公安機關持續推進專項打擊行動，與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務合作，目前已有2317名涉詐犯罪嫌疑人移交陸方，擠壓了境外詐騙活動的空間，近期，全國電信網路詐騙案件發案呈明顯下降趨勢。

四是嚴打侵害弱勢群體合法權益犯罪。各地公安機關以「零容忍」的態度，深入推進打擊拐賣婦女兒童犯罪、性侵犯罪、醫保詐騙犯罪等專項行動。「夏季行動」以來，抓獲涉嫌實施拐賣婦女兒童的犯罪嫌疑人212名，找回失蹤被拐婦女兒童683名；抓獲涉嫌實施性侵的犯罪嫌疑人1.6萬名；抓獲涉嫌實施醫保詐騙的犯罪嫌疑人1657名，打掉犯罪團夥83個。