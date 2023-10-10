竹市這眷改社區連10年自辦國慶升旗 市長也來參加！

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新竹市政府因在去年沒編列今年的國慶升旗預算，因此市府今年依舊沒舉辦國慶升旗典禮，不過，東區眷改的華夏金城與在地市議員鍾淑英已連續第10年在社區廣場舉辦雙十國慶升旗，整個社區也掛滿國旗，還有13米超大國旗入場分列式，連市長高虹安也特別來參加，現場熱鬧非凡。

由原貿易二村、八村眷村改建，並入住有包括忠貞、日新、嶗山、金城、北赤土崎、四知、空軍二十一、十村等舊眷村住戶的華夏金城，今天上午9時連續第10年舉辦雙十國慶升旗典禮，數百位居民及自動前來參加升旗的民眾手持小國旗聚集在社區廣場，先欣賞一連串的慶祝表演，接續還有13米超大國旗護旗隊入場分列式。

緊接著數百人共同合唱國歌，在國旗升上後，大家同聲大喊「中華民國萬歲」、互道「雙十國慶快樂」，不少老伯伯還感動到紅了眼眶。

市長高虹安說，每年雙十國慶，華夏金城整個社區都會掛滿國旗，在升旗典禮上看到市民朋友們揮舞著小國旗、齊聲高唱國歌的景象，令人心中充滿感動。

她說，感謝華夏金城服務協會主委李博駿邀請，今年能和將軍鄭立軍夫人鄭奶奶、張蘭澄、黃雲生及市民朋友們同慶雙十，非常開心。

高虹安指出，鄭奶奶經歷過4次戰爭，最早是八二三炮戰，許多長輩們也說，看到以色列、烏克蘭等地烽火連天，我們更要珍惜這片土地上和平的可貴。

因此，在國慶日這一天，銘記先賢先烈的革命貢獻，持續傳遞前人的精神，守護得來不易的自由、民主與國家，讓青天白日滿地紅的旗幟，世世代代飄揚在我們的天際。

此外，為了歡慶雙十，今年市府也在中正路、公道五路兩側道路加掛比往年更多的國旗，市府州廳外牆也打造長型國旗藝術裝置，讓雙十設計元素飄揚在新竹，紀念這個充滿歷史意義的偉大日子。

立委鄭正鈐今天也到場祝賀，他表示，前總統馬英九今年未參加台北國慶，主因是民進黨政府多年來用各種方式去中華民國化，包含使用英文「Taiwan National Day」向國際宣傳台獨立場與角色，身為中華民國派無法容忍。

市府指出，新竹市政府往年迎接雙十國慶，都會在市府州廳前方的中正路路段懸掛國旗，共有29組國旗，今年特別增加在中正路、公道五路交流道等路段懸掛國旗，總數達70組，近日已經懸掛完成迎接雙十節國家慶典。

市府今年也在州廳國慶裝置藝術上多加巧思，搭配新竹州廳的建築特色，在州廳前方兩側懸掛立面長型國旗藝術裝置，圖樣以基礎的點、線、面，呈現出多元的視覺感觀，藉此展現多樣族群及各地方一起慶祝雙十國慶的氛圍。