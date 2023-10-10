登革熱來襲 彰縣出現首起本土病例群聚感染

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登革熱拉警報！彰化縣衛生局10月7日接獲醫院通報確診彰化縣第9例及第10例本土登革熱個案，今天宣布此為彰化縣首起本土登革熱群聚事件。個案皆居住於北彰化，除八卦山活動史之外，近期無流行地區旅遊史。

衛生局接獲醫院通報第一時間，即啟動疫情調查及孳生源清除工作，並協調環保局及公所清潔隊進行化學防治噴藥。第1波噴藥時間為11日至12日，第2波噴藥為16日至17日

噴藥區域主要針對八卦山大佛風景區主要景點，包括天空步道（包含下方區域八卦山棒球場、成功營區、彰化藝術高中）、國立彰化生活美學館、台語文創意園區等周邊景點。

噴藥期間上述場域暫停活動，衛生局已通報由各主管機關公告說明，請民眾配合。截至今天為止，彰化縣已累計10例本土登革熱個案，呼籲民眾加強孳生源清除，如出現疑似症狀，請儘速就醫。

彰化市長林世賢表示，衛生局通報出現數例登革熱病例，且鄰近鄉鎮登革熱患者有在天空步道散步運動，市公所已立即通知附近里別里長進行清消，今天也派請清潔隊加班加強消毒工作。除了請大家務必落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」四字訣，若是有疑似發燒、關節痛等症狀，請立即前往就醫。

衛生局指出，國內登革熱疫情嚴峻，提醒民眾如需前往東南亞國家或有登革熱疫情發生地區活動或工作者，務必作好防蚊措施，例如穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑等。從登革熱流行地區返回後，亦請自我健康監測14天。

衛生局呼籲，民眾務必配合各項傳染病防治工作，一起清除戶內外積水容器，如經查獲積水容器有孑孓，除立即輔導改善外，將依據《傳染病防治法》處1萬5000元以下罰鍰，未改善者將按次處罰；如有拒絕、規避或妨礙情形，最高可依《傳染病防治法》規定處30萬元罰鍰。