張善政探視國慶寶寶頻催生 喊話：多1胎多1萬

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桃園市長張善政10日主持完國慶升旗，直奔桃園秉坤婦幼醫院探視國慶寶寶和父母，並送上祝福賀禮，頻頻鼓吹再多生「加一胎、多一萬」，市長夫人張琦雅也陪同，直呼新生兒可愛。張善政說，桃園出生率冠六都，會持續提供孕前、孕期至產後連續性照護服務，照顧婦幼。

截至10月10日上午，桃園共有23位國慶寶寶，包括男嬰8人、女嬰15人，另有52名產婦待產。

桃園秉坤婦幼醫院早上有陳姓女嬰和古姓男嬰誕生，另有逾10名產婦待產。張善政前往探視，其中陳姓夫妻都是航空公司地勤人員，吳姓婦人因是首胎，39周多仍未有產兆，前天就到醫院催生，待產超過24小時，凌晨2點順利以自然產方式生下女嬰，張琦雅驚訝直呼第一次看到產婦氣色這麼好，張善政也頻頻再催生，讓陳父靦腆笑說：「我們盡量、盡量！」

古姓男子和阮姓越南新住民妻子則特別選在國慶日，剖腹產迎來38周足月出生的兒子，這也是他們的第二胎，張善政夫妻也送上賀禮和祝福。

張善政說，新生命的降臨對父母而言都是充滿期待與歡心，每個孩子皆是父母心中的寶貝，很高興可以和大家一同分享國慶寶寶的喜悅，他提到桃園市近3年總計誕生5萬9859名新生兒，平均1年有近2萬名新生兒，為6都出生率最高的幸福城市。

張善政說，市府積極推動婦幼善好健康政策，除了第一胎獎3萬、第二胎獎4萬、第三胎以上都是5萬元的生育補助之外，衛生局也提供孕前、孕期至產後連續性照護服務，像是凍卵營養金補助、孕前健康檢查、中醫助孕等服務，守護桃園未來生育的友善環境。

張善政說，「孕期」也提供羊膜穿刺檢查、母血唐氏症篩檢、中醫養胎調理等補助，他也提到，「產後」媽媽們可能會因體內荷爾蒙變化、生產過程痛苦、體力消耗或是生活及社會角色變化產生壓力，因而有心情不穩定或低落的狀況，今年也推出產後憂鬱心理諮商計畫，讓專業醫事人員陪伴產後6個月內婦女及其配偶，創造好孕心生活。

衛生局也提供孕產婦健康照護、0至7歲兒童健康檢查、推廣新住民孕產婦健康諮詢服務和提升母乳哺育環境等，全面推廣婦幼友善環境，讓每位桃園寶寶在健康環境的搖籃下成長。