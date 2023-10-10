存股族注意！10檔權值股怎麼選？名師分析股息、殖利率有答案

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【旺得富理財網 李宗莉】台股進入第4季，今年營運表現的重要性退位，市場改為關注明年獲利配息與業績成長，資深分析師盤點台股10大權值股，其中聯發科、聯電殖利率逾5%，超過10年期美債收益率最優，國泰金、富邦金則手握低成本債券享資本利得，展望優於今年好，至於廣達、台積電、台塑化以明年股息推估，殖利率都不到3%，較不建議持有。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，現階段選股的兩大標準為「2024 年業績強勁成長」、「股利殖利率擊敗10年期公債收益率」，兩者兼具，將是首選潛力股。

觀察台股前10大權值股中，同時滿足2024年EPS大幅成長及股利殖利率擊敗10年期公債收益率，僅有第3大權值股聯發科，以明年股利上看50元，目前殖利率6.5％，穩居10大權值股之首，即使已有外資把目標價提高到1000元，但仍能對應到5％殖利率，還是超過10年期公債收益率。

至於第1大權值股台積電1年配息12元，殖利率2.3％，在10年期公債收益率未見頂之前，台積電仍有向500元探底風險，多頭希望放在10/19法說會帶來利多。第2大權值股鴻海今年EPS估8.8元，不如去年的10.21元，明年股利估4.4元，低於今年的5.3元，殖利率4.2％。

第4大權值股廣達今年EPS估9元，明年股息上看7元，超過今年的6元，但今年股價大漲2.6倍，殖利率降至2.8％。股利殖利率與股價反向關係，廣達處於美債風暴的不利位置，今年大漲2.6倍已成過去式，但明年殖利率2.8％，明顯低於10年期公債收益率，卻是未來式。

廣達等AI伺服器3雄股價大漲過後，明年殖利率拉低至2%上下

至於民營金控雙雄，富邦金今年EPS較去年成長，估明年股利2元，殖利率 3.3％；國泰金明年股息估1.5元，殖利率3.4％，但考量明年聯準會進入降息循環，富邦金、國泰金手中的低成本債券，可享資本利得，股價展望比今年好。

最具多空爭議是第10大權值股聯電，成熟製程晶圓代工今年不好，明年還很難說，但今年EPS仍有4.5元上下，以5成發放率，估明年股利2.3元，殖利率逾5％。

其餘前10大權值股中，中華電明年股利估約4.7元，殖利率4％，可作為防守型持股。台達電股息估10元，殖利率3％；台塑化明年股息估1元，殖利率僅1％，明年展望趨向保守。

蔡明彰除對廣達後市保守以對，再看其他的AI伺服器族群，雖AI推升明年EPS，但認為相同的利多模式已在2023年發生過，通常第2年不會複製。其他今年飆漲的AI伺服器個股情況雷同，緯創明年股息估3元，但殖利率降至2.8％，因為今年狂漲3.2倍。

至於技嘉明年股息估低於今年的6.2元，殖利率降至2％，今年股價大漲2.3倍，外傳廣達、技嘉9月營收大幅跳升，但蔡明彰提醒，仍舊改變不了股利殖利率遠低於10年期公債收益率的事實，反彈勿追高。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。