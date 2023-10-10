大專生經濟不利 教育部明年起增列由學校認定

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低收入、中低收入戶家庭子女就學時都可以得到政府補助，但現在有一些學生不是這個族群，仍需要幫忙。教育部表示，高教深耕就學協助機制補助對象，自113年起增列「其他經由學校認定為經濟不利學生」，放寬由學校依學生實際情形認定，並給予協助。

教育部對於經濟弱勢學生，都會給予學雜費減免及一些助學補助，但這些人需提出政府機關發給的弱勢證明才可以。不過現實卻發現，有些學生的家庭沒有穩定收入來源，但因為有房產及土地等，他們無法申請低收入或中低收入戶資格，他們需要政府補助卻拿不到。

日前有一位網友在Dcard心情版發文「考上頂大後，我崩潰了…」，他高中以前從沒補習過，因為家裡沒錢，就連跟父母要錢買參考書，都會被罵，當他考上頂大商院科系向父母報告這個好消息時，父母卻對他說：「家裡沒錢幫你出學費啦，自己打工賺錢去！」

為鼓勵大專校院強化輔導機制並建立外部募款基金，使經濟弱勢學生得以同時兼顧課業與生活所需，教育部自107年度起推動高教深耕就學協助機制迄今，每年均編列約8.5億元。教育部係依各校經濟狀況、學生人數之全國占比給予基本補助，並依各校向外界募款金額給予1：1等比例之獎勵，但獎勵以500萬元為限。

教育部說，有關經濟不利學生係指具學雜費減免資格者（如低收入戶學生、中低收入戶學生、身心障礙學生及身心障礙人士子女、特殊境遇家庭子女、孫子女），及具大專校院弱勢學生助學計畫助學金補助資格者。

教育部說，近期因學校反映部分學生並無經濟不利或文化不利身分，但卻有經濟條件或其他因素需學校協助，建議放寬由學校依學生實際情形認定，因此教育部自113年起增列「其他經由學校認定為經濟不利學生」，惟僅限於高教深耕就學協助機制補助對象。