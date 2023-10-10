驚傳家養比特犬咬傷流浪犬 高雄市動保處開罰

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高雄市橋頭區新市鎮近日有網友兩度目睹比特犬咬傷流浪犬，氣得臉書貼文怒控，10月2日、10月9日該飼主疑似是蓄意解開犬繩，說有通報1999等相關單位卻未獲解決處理、動保處、里長，卻未受到正視解決處理，擔憂有民眾成為下一個無辜者。

對此，高雄市農業局表示，本案比特犬經查是合法飼養管有的犬隻，10月1日動保處接獲通報，後續動保處已查明犬隻與飼主，但因10月6日前，無疏縱犬隻之證據與事實，動保處只能開立勸導單，請飼主加強管養。

高雄市農業局動保處表示，本案比特犬經查是合法飼養管有的犬隻，惟比特犬是農委會公告危險犬隻之一，出入公共場所或公眾得出入之場所，必需由成年人伴同，同時繫上1.5公尺以內鍊繩，配戴透氣口罩。

動保處指出，因10月6前無疏縱犬隻之證據與事實，動保處只能開立勸導單，請飼主加強管養。10月6日動保處接獲證據影片後，現在就可以進入裁罰與後續要求飼主的程序。

動保處表示，此案於10月6日接獲陳情人提供飼主疏縱犬隻事證影片，將對飼主處罰3萬至15萬元罰鍰，並加強對飼主犬隻的權管狀況稽核，若有再次疏縱犬隻造成危害，將加重裁罰並依法沒入該犬隻。

動保處呼籲，目前飼養比特犬犬隻飼主攜帶犬隻出入公共場所或公眾得出入場所務必遵守動保法規定，違法者將予以重罰。