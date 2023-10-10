一帶一路將持續推進 叢亮：六大國際經濟走廊提質增效

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中國大陸國務院新聞辦10日舉行《共建「一帶一路」：構建人類命運共同體的重大實踐》白皮書新聞發布會，針對國際經濟合作走廊，大陸國家發展改革委副主任叢亮表示，2015年3月，大陸發展委、外交部、商務部發布《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》，提出建設中巴、新亞歐大陸橋、中國—中南半島、中蒙俄、中國—中亞—西亞、孟中印緬等六大國際經濟合作走廊的願景。近年來，這些國際經濟合作走廊建設取得顯著成效。中國大陸將以高標準、可持續、惠民生為目標，持續推進六大經濟走廊建設提質增效。

澎湃新聞報導，叢亮表示，今年是中巴經濟走廊啟動十周年，這裡重點介紹中巴經濟走廊十年來的建設情況。在中巴雙方共同努力、密切配合下，習近平主席提出的「以走廊建設為中心，以瓜達爾港、能源、基礎設施建設、產業合作為重點的『1＋4』合作布局」，已從宏偉藍圖變成現實畫卷。

一方面，發展基礎不斷鞏固。走廊「龍頭項目」瓜達爾港已具備全作業能力，自由區起步區招商引資工作基本完成，配套設施不斷完善。

走廊「動力源」能源項目已有14個實現商業化運行，裝機容量達到802萬千瓦。

走廊「大動脈」交通綜合立體互聯互通網路不斷完善，喀喇昆侖公路二期、拉合爾「橙線」軌道交通等標誌性專案建成運行。

走廊產業合作也有序推進，《中巴產業合作架構協定》順利簽署，優先啟動的拉沙卡伊特別經濟區招商引資起到實效。

另一方面，合作領域不斷拓展。農業、科技交流合作不斷深化，資訊技術產業合作方興未艾，社會民生領域真誠互助，國際協調和安保合作力度不斷加大，走廊合作內涵不斷豐富。

叢亮表示，中巴經濟走廊建設成效是十年來推進六大經濟走廊建設的一個縮影。站在新的起點上，中國大陸將以高標準、可持續、惠民生為目標，持續推進六大經濟走廊建設提質增效，不斷釋放經濟走廊發展潛力，努力將經濟走廊打造成為共建「一帶一路」高品質發展的示範工程。