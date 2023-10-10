國旗屋自辦升旗29年 83歲張老旺哽咽：掛到生命最後一刻

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慶祝國慶日，滇緬游擊隊孤軍後裔張老旺第29年自發性在龍岡舉行升旗典禮，桃園市長張善政出席表示，以私人力量辦理的升旗典禮，台灣從南到北應無人能及，感佩張老旺不屈不撓發揚國旗的精神。典禮中，張老旺看見現場人山人海，不禁感動哽咽，今年83歲的他娓娓道來國旗屋升旗背後故事，更高喊他要高掛國旗到生命最後一刻。

國旗屋升旗已成桃園龍岡地區國慶日傳統，今年移師中壢龍江市民活動中心舉行，周邊掛滿1.8萬面國旗，旗海飄揚十分壯觀。張善政表示，今年邁入第29年，從第1年只有3個人，到今日數千人參加的盛況，張老旺不屈不撓發揚國旗的精神及年年辦理的堅持，令人非常佩服，尤其以私人力量辦理的升旗典禮，台灣從南到北應無人能及，國旗屋升旗典禮已成桃園地方盛事，邀大家一起在國慶日愛國旗、愛國家。

張善政說，張老旺從滇緬來台，為國家貢獻一輩子，今年適逢滇緬孤軍撤退來台70周年，70年來滇緬軍人在中壢龍岡打造在台灣的家，並成為這個地方獨有的特色。往年國旗屋升旗典禮在雲南文化公園舉行，今年移至龍江市民活動中心，盼號召更多社區居民一起參加。

張善政提到，他知道大家今日前來不只是支持張老旺，更是支持中華民國國慶，在國慶這天，放下不同意見和立場，大家一起團結在國旗底下，這分展現出來的力量，讓大家受到國際社會的尊敬，也有信心中華民國會愈走愈好。

張老旺致詞前一度激動哽咽，他分享，年幼時隨父親與國軍流亡滇緬邊界，只要聽見槍聲響起，部隊總會被打散，為尋找父親與同伴，讓部隊重聚，他的母親親手縫製一面國旗，只要部隊走散，就將國旗插在高地，指引弟兄方向，也是這面國旗，讓他能活命並找到父親，否則早就被丟在野外。

張老旺感嘆，來台後居住在忠貞新村，在宵裡國小讀書，到了10幾歲時，發現國慶日這天大家都會集合起來，家家戶戶慶祝國慶日，每間房子前方都會插上2面國旗，氣氛歡騰，連里長、村長都會檢查國旗有沒有排整齊，不過舉家歡慶的情況現在已相當少見。

張老旺也說，第一次自辦升旗活動時，僅有3個人參與，今天現場人數達近萬人，讓他相當感動，也感謝周邊里長協助申請場地，他也昂聲高喊「我83歲，我就是要掛到死，幫我禱告一下，我不想死，我還想繼續掛！」現場也高呼口號「國旗至上、人民第一、國泰民安、中華民國萬歲」，民眾熱情掌聲、呼聲不斷，十分熱鬧。