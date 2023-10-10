竹市截至10日中午 9位國慶寶寶報到

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今天是雙十國慶，新竹市截至10日中午已喜迎9位國慶寶寶誕生，和國家一起歡慶，市長高虹安除了歡迎孩子們成為新竹幸福友善城市的一員之外，也送上國慶生日禮，包括集乳袋、嬰兒包巾、固齒器、提杯，一起分享喜悅並鼓勵支持母乳哺育。

衛生局表示，依據竹市醫療院所統計，截至今天中午，竹市共迎接了9名國慶寶貝誕生，男生3名、女生6名，其中自然產8位、剖腹產1位，目前尚有10名產婦待產中，期盼也能在雙十國慶日平安順利產下健康寶寶。

高虹安表示，依據內政部111年的粗出生率統計，新竹市為千分之6.6，粗出生率高於全國的千分之5.9，因此市府一定要做爸爸媽媽最強力的後盾，於軟硬體方面全方位建設友善育兒、婦幼環境。

包括市府積極推動的「0至6歲市府養」等多項社福政策，今年10月起再加碼托育補助、預計年底完成1區1定點臨托的托育服務目標、4月起好孕專車取消排富限制，市府將持續規畫更多社會福利措施，打造竹市成為好生、好養，幸福友善、老幼共好的城市。

今天生下國慶寶寶的36歲孫小姐感動表示，曾經以為這輩子不會有自己的孩子了，沒想到在結婚10周年的紀念日，得知懷孕的好消息，真的是最珍貴的禮物。

她說，5年前因公公的遺願，加上丈夫是家裡的獨子，希望能延續香火，本想試著自然受孕，嘗試了3年仍始終無果，便求助於新竹市立馬偕兒童醫院人工生殖醫學中心，經歷了3次人工生殖的挑戰，終於在今年初成功受孕，順利懷上寶寶。

孫小姐表示，記得曾經特地跟醫師討論想生國慶寶寶，結果寶寶真的選在10月10日報到，期盼孩子能平安健康長大，在未來每年能和國家一同慶生。

衛生局長陳厚全表示，竹市全力支持媽媽親餵母乳，母乳是媽媽給寶寶第1個珍貴的禮物，母乳內含有很多活性物質，例如免疫球蛋白、生長因子等，提升寶寶的抵抗力之外，也能減少過敏的機會。

同時，現今社會普遍晚婚遲育，因此市長高虹安積極推動「祝妳好孕凍卵補助試辦計畫」政策，包含AMH卵巢功能抽血檢驗2000名及凍卵療程1000名，使25至40歲設籍竹市的女性受惠，合計每人最高補助達3.1萬元，讓市府做女性人生規畫最大的後盾，育齡婦女也能在生涯或職場規畫生育期程順利的孕育下一代。