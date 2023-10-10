記憶體春燕將至？威剛喊多頭來了 法人為何堅持保守看待？

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威剛（3260）董座喊出自2024年開始進入為期二年的記憶體多頭格局，但法人卻認為，目前需求並無明顯回溫，報價上漲來自上游減產，若後續需求沒有跟上，報價可能無法持續向上，因此對相關記憶體廠投資建議為「區間操作」。

威剛董事長陳立白指出，受惠上游大幅減產，預期從今年第四季到明年上半年記憶體價格會一路上漲，且自2024年開始進入為期二年的記憶體多頭格局，未來二年市況將供給吃緊並出現缺貨。

群益投顧表示，全球疫情、區域戰爭、能源價格高漲及通膨問題讓記憶體產業歷經波動，2022全年DRAM合約價下滑約40%，NAND Flash平均價格跌幅更超過50%，記憶體原廠在去年下半年就啟動減產，原預期今年記憶體市況可望回 穩，但市況需求較預期差，記憶體原廠今年至今減產約達三次，今年各家原廠處於虧損，各廠減產幅度目前約接近50%。

其中Samsung持續擴大DRAM減產幅度，自今年第二季的20%、第三季擴大到 25%，到第四季將更近一步把減產幅度增加30%，減產主要是以DDR4為主。此外，據TrendForce，為因應需求持續減弱，Samsung宣布9月起擴大減產 NAND Flash幅度至50%，比市場預期減產30～40%的減產幅度還高，預計其他供應商也將跟進擴大減產，將使第四季NAND Flash均價有望持平或小幅上漲 0～5%。

根據TrendForce調查供應商庫存水位，以Samsung來看，若要在今年底前有效降低庫存，依賴終端應用客戶加大備貨力道是緩不濟急，唯有嚴謹的控制產能才能較快控制庫存，使市場供需回到較合理的狀況。

群益投顧指出，目前終端需求疲軟，AI伺服器持續排擠一般伺服器需求，拖累整體伺服器需求進一步下修，此情勢可能延續到2024年，不利記憶體的需求。今年9月以來，iPhone與Android的新機效益，雖回補記憶體需求，但幫助有限。

群益投顧表示，此波記憶體報價上漲，除原廠不願降價和減產外，部份通路商庫存低，且配合原廠喊價上漲，但後續需求沒有跟上，將不利報價動能，且若需求真的增加，原廠有可能將減產的產能恢復供給增加，報價要再上漲有難度。

短期相關個股會反應近期報價反彈，但目前市場尚未看到明顯需求回升，且明年上半年為電子淡李，報價可能無法持續向上，因此對記憶體相關個股建議「區間操作」。