台灣陷入嬰兒荒 台中這間醫院國慶寶寶年年攀升

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台灣陷入嬰兒荒，但童綜合醫院國慶寶寶不僅不缺席，還有小幅上升趨勢！該院第一名國慶寶寶由蔡姓產婦剖腹產下，對於首胎就是國慶娃，新手父母相當開心，未來要每年帶孩子參加升旗典禮；童綜合今年預計誕生6名國慶寶寶，近3年來，包括國慶及元旦寶寶，該院每年均各增加1位，小幅成長。

童綜合醫院指出，今天早上8點29分誕生院內首名國慶寶寶，女娃體重2952公克，原本預產期10月13日，但是23歲蔡姓媽媽昨出現產兆陣痛住院，今天由醫師魏添勇剖腹產下，她與先生都露出新手爸媽的喜悅與期待。

蔡姓產婦表達愉悅心情，雖然產後疼痛仍在，拍照時仍難掩生下寶貝的快樂，直說女兒與國家同天生日，真的是很特別的禮物。爸爸王先生表示，很高興女兒是國慶寶寶，親友聽聞也感到驚喜，未來想要國慶日時帶女兒去參加升旗活動，讓每年生日更有意義，也可以跟國家一起慶生。

童綜合醫院今天上午誕生一名國慶寶寶，但仍有5名產婦待產中（2名剖腹產、3名自然產），預計雙十國慶將共誕生6名寶寶。童綜合近3年來，元旦寶寶及國慶寶寶不減反增，還逐年各增長1位，院方也鼓勵大家多多生育，為社會注入更多新生命與新希望。

光田綜合醫院今天上午則誕生2位國慶寶寶，沙鹿院區42歲吳姓產婦剖腹產下1名男寶，為媽媽第4胎；大甲院區33歲林姓產婦同樣剖腹產下1名女寶，是第1胎；此外，沙鹿院區尚有1位產婦待產中，預計今天將誕生3名國慶寶寶。