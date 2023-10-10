香港前三季IPO集資額下降 A股成全球最大新股市場

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香港新股市場疲弱，香港首次公開發行（IPO）市場第三季僅有13間公司上市，集資額僅68億港元；以今年前三季計，也只有44間公司上市，集資額為246億港元，分別較去年同期減少65％和15％，拖累香港跌至全球IPO排名第8位。A股IPO市場則繼續領先，成全球最大新股市場。

《星島日報》報導，上述數據為畢馬威（台灣稱安侯建業）發布的《香港IPO市場：2023年前三季度摘要》中所統計。不過，報告指正在處理的赴港上市申請件數不斷增加，截至今年9月底已有約110件，令香港有望在今年底重返全球IPO前五。

截至9月底，全球前五大證券交易所排名依序為上海證券交易所、深圳證券交易所、那斯達克（NASDAQ）、紐約證券交易所及印度國家證券交易所；而香港則跌至全球第8。

報告又指，A股IPO市場繼續領先全球，今年至今累積貢獻全球募資總額約一半，件數則佔全球約五分之一，其中上交所和深交所分別募資287億美元和198億美元，但仍較去年同期分別減少42％和23％。儘管集資總額有所下降，A股IPO申請件數仍然相對穩定，目前約有820間企業申請上市。

另外，那斯達克今年憑藉一件超大規模的半導體與軟體設計公司上市項目，集資總額增至109億美元，全球排名躍升至第三。

畢馬威中國新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，儘管IPO活動仍然低迷，香港在持續擴大互聯互通機制，深化與亞太、中東和環球市場的聯繫上不斷作出努力，並透過優化氣候相關披露以促進可持續金融的發展，這些措施對香港持續增強國際聯繫並擔任中國大陸與全球市場的橋樑具有重要戰略意義。