世客博展期至10／15 「客之繹術」展現新北都會客美學

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2023世界客家博覽會展期進入倒數階段，已有750萬人前往觀展，不論是傳統客家文史或者近代發展趨勢，透過不同設計手法，讓民眾更容易親近客家文化，新北市作為台灣第二大客家城市，在台灣館中以「客之繹術」為主題，展現都會客的新面貌。

展區四大主軸之一「新北客當生趣」，運用工藝櫃展示新北客籍藝術家作品、茶、藍染、雕塑、銅鑼、陶藝產業等之實體藝術品及哈客新聚點之大型地圖，展現新北客改變力與創造力，把客家的「藝」與「義」完整傳遞，都會客把文化和現代結合，將文化傳承，把生活美學落實。

此次新北展出多位大師級的藝術作品，包括國寶級銅鑼大師吳宗霖，隱居在烏來山裡醉心的銅藝創作，更打造出可以敲出旋律的「音階鑼」，41年來作品早已超過6000件，秉持著不懈精神持續精進，把自己完全奉獻在這個領域中。

雕塑藝術家邱俊維，為新北哈客青年智庫團成員，擅長玻璃纖維、不鏽鋼材、塑膠、現成物等多種材質之雕塑暨複合媒材創作，作品更入選台灣美術新貌獎、全國美術展等指標性藝術獎項，透過「藝術品」自身的特殊物性，拋擲出對社會及大眾文化常態觀點的提問，是思辨性及實驗性極為強烈的雕塑新型態。

展品中最特別的為大型藍染八角風箏，特別商請石門國小出借珍貴的校方典藏品，傳統的風箏透過客家人的演繹變成「八角風箏」，而後衍伸至「七十二角風箏」。放風箏的習俗最早源自17世紀居住在此地的汀州客開始，台灣北海岸汀州客習慣在重陽節透過放風箏感念祖先，而製作風箏需要數人合力製作與施放，促成了客家人情感緊密，更蘊藏著客家傳統技藝的底蘊和文化。

都會客世代在新北市打拚，透過在「尋根」、「深根」，重新定義並塑造都會客家的新面貌，延續傳統客家精神，在不斷變「繹」進化的過程中留下的藝術與建築，走一趟世界客家博覽會，感受歷史與藝術的力量。