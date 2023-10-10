1萬杯免費喝！ TEA TOP第一味新推厚鮮奶系列飲品 加茶凍、Q凍免錢

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天氣漸漸轉涼，手搖飲品牌「TEA TOP第一味」推出適合秋冬飲用的「108厚鮮奶」及「竹香厚鮮奶」2款厚鮮奶系列。秋季新品10月11日全台上市，今日國慶日預計送出10000杯給予VIP會員搶先免費試喝，填寫回饋問券再送10元電子折價券。

品牌觀察到入秋後，比起口感清爽的茶飲，不少民眾更喜歡來一杯奶茶療癒自己。厚鮮奶系列嚴選台東初鹿小農鮮奶製作，口感清爽不黏稠，散發自然乳香和獨特香醇風味，透過奶與茶的黃金比例打造絲滑口感。其中「108厚鮮奶」使用店內招牌「108茶王」作為茶底，「108茶王」採用高海拔收成的茶菁製作，經由比賽茶師傅細心慢焙108小時，造就不澀的口感，與鮮奶恰到好處的搭配，乳香之外也喝得到茶的甘甜不澀口。

「竹香厚鮮奶」則使用獨特的竹子香烏龍作為茶底，精選產於冬茶與隔年春茶間的四季春，經由人工製程揉合竹香與茶香，淡雅竹香內斂了四季春外放活潑的特性，呈現溫厚沈穩的韻味及樸實潤口的甘甜，與鮮奶結合多添加奶香，整體層次更佳。

2款厚鮮奶皆可免費加茶凍或Q凍1份，其中業者最推Q凍和「竹香厚鮮奶」的搭配，做成「Q凍竹香厚鮮奶」，兼具多層次風味及多重口感，適合咀嚼控嚐鮮。天氣轉涼，厚鮮奶系列都可製成熱飲享用。新品將於10月11日全台門市正式開賣，10月11日至24日官方FB、IG、TikTok將舉辦「這是我的第一杯」抽獎活動，完成指定步驟可抽厚鮮奶系列1杯免費電子券，加碼再抽限量「週年藍橘提袋」；10月13日至15日好友分享日期間，可享購買「Q凍竹香厚鮮奶」送「竹香厚鮮奶」買1送1優惠。