搶當國慶寶寶！ 茂盛醫院喜迎4新生兒 不孕夫婦首做試管生下龍鳳胎

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搶當國慶寶寶！台中茂盛醫院10日迎來4名國慶寶寶，其中2名是1對龍鳳胎，由在茂生醫院接受人工受孕的蔡小姐生下，丈夫欣喜笑說「以後寶寶生日都可以放假替他們慶生了！」；茂盛醫院也為4位寶寶送上國旗毛巾和兔子大蛋糕，讓新生兒與台灣一同慶祝生日。

台中茂盛醫院10日迎來4名國慶寶寶，先誕生的2名男寶寶都是自然受孕和生產，分別由蕭姓婦人在上午6點48分以及陳姓婦人在上午9點39分誕生。蕭婦丈夫廖先生表示，太太昨晚就破水了，趕來醫院待產已11點，真的沒想到寶寶會挑國慶日出生，初為人父的他很意外、也很開心。

接著10點8分和9分，37歲的蔡小姐順利生下1對龍鳳胎，哥哥重2500公克、妹妹重2600公克。蔡小姐與丈夫結婚4年遲遲沒有好消息，去年底來到茂盛醫院進行約1年的療程，植入2顆胚胎後就順利著床發育，且其中1顆胚胎還分裂為二，讓夫妻倆擔心3胞胎的養育壓力，後來分裂的胚胎停止發育才讓夫妻倆鬆了一口氣。

今日誕下龍鳳胎，蔡婦丈夫徐先生說，由於雙胞胎要提早1個月剖腹接生，原本預產期在11月分的變成國慶日生產，搶當國慶寶寶，「以後寶寶生日都可以放假，替他們慶生了」他也提到，他們第1次做試管就領到滿額的10萬元試管補助，醫療費用減輕一半以上，覺得是雙重幸「孕」。

適逢兔年與國慶日，為迎接寶寶們到來，茂盛醫院10日也在嬰兒室的寶寶們身上蓋著國旗毛巾並贈送帽給祝福新生兒，讓新生兒與台灣一同慶祝生日。茂盛醫院院長李茂盛說，今年上半年新生兒只有6.6萬人，推估今年人口數恐低於13萬人，創下歷史新低。他提醒，今天生到國慶龍鳳胎的夫妻努力4年沒結果，一做試管就中雙重大獎，還拿到10萬元補助，結婚1年未受孕的夫婦可申請試管補助方案。