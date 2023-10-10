以巴開戰！國慶後首個開盤日 能源、軍工有戲？

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儘管中東爆發以巴衝突，但美股仍無視戰火燎原盤中硬是扭轉跌勢，Fed基金期貨交易商認為今年不再升息機率已提高。國安基金執行秘書阮清華指出，國安基金將密切關注國際情勢；明（11）日將是連假後台股首次開盤，同日國安基金召開第3季例會，以巴衝突是否對台灣市場造成影響，備受矚目。

以巴衝突擾動市場，美股周一（9日）掀起一波反彈，其中能源、軍工股向上表態，道瓊指數大漲近200點作收。市場關注台股能源、軍工概念股是否隨之起舞，對此，法人研判「影響可能有限」，短期來看戰爭對原物料、軍工可能多少有影響，但整體市場不至於有太大反應，預期台股仍是區間整理。此外，業內人士表示，短線仍需持續關注中東地緣情勢，原物料市場是否因此受到影響，進而加大對全球通膨的壓力。

阮清華也表示國安基金將持續關注國際情勢，並強調現階段影響台股波動最主要的還是升息、通膨、經濟趨緩等大環境議題。

康和證券投資總監廖繼弘指出，大盤於16,200點到季線間震盪整理，國慶連假後觀察買盤回流以帶動盤勢上攻；現階段要審慎選股，考量在指數大漲時，高本益比的個股反而漲勢更凌厲；反之指數下跌時，選股轉而重質，也就是基本面做護體，選擇本益比低、股價淨值比低的個股進場布局。

新光投信董事長劉坤錫指出，看得出來，台股頗有在萬六位置之上打底的企圖，目前仍處於持續築底的狀態，尚未看到明顯底部形成，但線圖相對扎實穩定；台股第四季有機會打底，整體走勢較持平，預期在16,200～16,800區間有撐。

此外，上市櫃公司9月營收即將於周三（11日）截止公告，屆時第三季營收也將敲定，凱基投顧董事長朱晏民、統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長陳奕光都樂觀看第三季營收較第二季增長，同時獲利也可望出現約6％～13的季增，年減也將縮減至15％～20％之間。

距離2024大選僅剩不到100天，台股上周以16,520.57點收盤，本益比19.2倍，多頭氣勢漸濃。