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麥卡錫改口了！ 滿足「1條件」不排除再任美國眾院議長

  • 中時即時 劉詠樂

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美國國會眾議院議長麥卡錫3日被罷免後，聲稱不會再角逐議長之位。不過，他9日接受訪問及出席記者會時一改口風，稱如果共和黨人希望他官復原職，願意再度出任眾院議長。

共和黨9日召開會議，商討新任議長人選，10日將舉行候選人論壇，11日將舉行內部投票。目前共和黨眾院2號人物、路易斯安那州眾議員史卡利塞（Steve Scalise）及俄亥俄州眾議員、眾院司法委員會主席喬登（Jim Jordan）表態競逐議長一職。眾議院保守派國會議員政策小組主席赫恩（Kevin Hern）日前指為顧及黨內團結，決定退出選戰。

據《華盛頓郵報》和《紐約時報》等美媒報導，麥卡錫9日受訪時稱，已準備好在有需要時重新擔任議長。他之後在記者會上補充，自己是否重新擔任議長，須由共和黨同僚作出決定。麥卡錫強調，自己得到96％的眾院共和黨人支持，但4％的共和黨人與民主黨人合作將他罷免，他稱相關做法「錯誤」。

麥卡錫在提及以巴衝突時表示，「不幸的是，沒有議長，眾議院甚麼也做不了。」他強調，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯必須被摧毀，並指亂局與伊朗直接有關。有記者問麥卡錫，立場親以色列的他是否認為自己是當前領導眾議院的合適人選，他對此多次重複，「這是會議的決定」。

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