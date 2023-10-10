春大直商場拚「質感食尚」再添2新軍 免出國暢享日式居酒屋

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占地1700坪的「春大直」商場，餐食標榜質感路線，1樓「主廚市場Chef Market」部分為滿足更多家庭需求，引進新品牌「餃子豚豚」與「傻雞」，要用日式和台式家常美食攻占饕客的胃，「餃子豚豚」的精緻店裝也讓人像是一秒穿越時空飛到日本一般，像極日劇的板前食堂場景。

春大直主廚市場採用挑高舒適的透視空間，帶來愜意的放鬆感，18個打破國界的美食品牌各有特色。在市場內轉個彎至「餃子豚豚」的櫃位時，宛若另一個時空，日式居酒屋的裝潢風格和昏黃燈光十分吸睛。餃子豚豚採用「究好豬」品牌的豬肉，養殖過程號稱控制了給飼成分，絕不使用影響豬隻健康的生長激素和抗生素，店內招牌不管是川味或日式湯麵，都是優質小麥粉製成的麵條，鮮嫩彈牙且容易吸收佐料風味，而豚豚滷水拼盤是這裡必點的下酒菜，非常適合宵夜場或晚餐後續攤。

另台灣味的「傻雞」也是主廚市場新的生力軍，以往可能在傳統市場裡才看得到的雞肉攤，現在在環境舒適的主廚市場裡也有。有別於傳統市場叫賣的雞肉攤，主廚市場裡「傻雞」的藍色霓虹燈招牌時尚新穎，而且雞肉品質和細節非常講究。品牌每天凌晨一點至雞市挑選活雞，抓緊每分每秒跟時間賽跑，短短4小時內，將溫體雞運送至中央廚房清洗、下鍋烹煮後，再以鹽水或甘蔗汁滷雞、煙燻加工。傳統市場在特殊節日才有的玉米雞、烏骨雞、古早土閹雞，這裡天天都供應。

針對上班族外食需求，傻雞還提供色香味俱全的熟食套餐，套餐搭配的飲品和湯品也十分用心，多款冷泡茶來自雲林知名的「陸氏茶作」，而溫潤脾胃的港式煲湯由香港煲湯師傅親自烹調而成。

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