IMF下調台灣今年經濟成長至0.8％ 通膨低於國際平均

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中央社記者江今葉華盛頓10日專電】國際貨幣基金（IMF）在最新公布的世界展望報告中，台灣今年經濟成長從4月預估的2.1%大幅下調至0.8%，幅度高達1.3個百分點；明年經濟成長則預估為3.0%。今年通貨膨脹預估為2.1%，低於國際平均。

國際貨幣基金今天公布世界經濟展望（World Economic Outlook）秋季報告。報告預估，全球經濟成長預計將從2022年的3.5%，減緩至今年的3.0%與2024年的2.9%。

報告指出，全球從COVID-19疫情與俄烏戰爭中復甦的進程仍然緩慢且不平衡。儘管今年稍早全球經濟展現韌性，經濟重新開放帶來增長，通貨膨脹在去年達到高峰後也有所下降，但現在放鬆警戒仍為時過早。

報告預估台灣今年經濟成長率為0.8%，較4月份春季報告大幅下調1.3個百分點；明年經濟成長預估為3.0%，較4月預估的2.6%，增加0.4個百分點。

通貨膨脹方面，報告預估，台灣今年通膨率為2.1%，明年為1.5%，明顯低於全球今、明年預估的6.9%與5.8%。失業率方面，則均維持在3.7%。

中國部分，報告預估，中國今年經濟成長為5.0%，較7月更新報告下修0.2個百分點，明年則為4.2%，下修0.3個百分點；通膨方面則分別為0.7%與1.7%；失業率則達到5.3%與5.2%。