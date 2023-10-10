雙十連假助攻！Global Mall周年慶首6日業績增10％

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在連假助攻下，Global Mall首波週年慶在回饋高達30％等多重好康帶動，首6日買氣、人氣攀升，整體週年慶業績較去年週年慶同期成長10％，其中以生活家電傢俱、彩妝保養品、餐飲娛樂及保暖休閒服飾增長幅度最高達10-15％。

因適逢連假，Global Mall新北中和一早即湧現人潮及車潮，開館前即有近500位民眾等候入館，今年因推有高回饋30％，加上多元業種像是指定家電滿萬元送千元、首6日加碼刷聯名卡滿萬元送500元，帶動買氣成長，其中表現亮眼的業種主要在生活家電、彩妝保養品及餐飲、保暖服飾，業績各別成長達10-15％。

生活家電因應接近年底搬家買房，加上企業尾牙採購，以三大家電最為熱銷，包括大型電視機、冰箱及洗衣機，同時微波爐、烤箱等小家電買氣也熱，甚至推出的10萬元成家超值專案搭配滿額贈，內含12件大小家電一整套組合造成熱賣，除了必備居家家電外，後疫情也帶動美型、多功能小家電熱銷，包括新型態掃拖地機器人、吹風機等，家電業種客單價攀升成長超過20％，當中更有外縣市民眾特別至新北中和店選擇一次性家電採購，採購金額高達50萬元。

而同樣熱銷的還有彩妝保養品，疫情解封脫口罩人數增加，帶動銷量明顯成長，其中又以底妝、蜜粉、唇膏組最為熱賣，同時因應天氣轉冷，也有許多消費者趁機購買保暖休閒服飾，加上連假期間家庭出遊聚餐，帶動餐飲、娛樂業種成長。

至於機捷三店-Global Mall桃園A19、桃園A8及林口A9則鎖定親子客群及商圈居民，不同於以往，連假期間周邊商圈居民多返鄉或至外地出遊，今年因與中秋連假接近，加上世界客家博覽會的舉辦，帶動機捷三店人潮、業績成長，其中以休閒服飾及餐飲業績成長最高，呈雙位數成長，而桃園A19則另因周邊商圈住居發展需求，高單價的傢俱，包括沙發、衣櫃等買氣也攀升；屏東市同樣也因返鄉及出遊人潮，帶動休閒服飾及餐飲熱銷成長，餐廳無間斷持續湧現用餐民眾。

車站店-Global Mall板橋車站、南港車站及新左營車站因連假出遊返鄉，人潮從連假前一天即開始湧現，加上多家餐飲新櫃登場及多項18元超值商品吸客下，首6日業績皆大幅增長。