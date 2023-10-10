元大人壽關懷樂齡長輩 與花蓮門諾醫院壽豐分院住民同慶中秋

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元大人壽持續關注社會高齡化議題，積極推動高齡友善服務，不僅推出專屬樂齡族群投保的「元大人壽橘好世代定期健康保險」，更常年舉辦「銀髮微笑 有愛無礙」公益活動，以實際行動關懷身心障礙及失智長輩。今年9月27日元大人壽志工團特前往花蓮基督教門諾醫院壽豐分院，參與由元大文教基金會主辦的中秋佳節關懷活動，與長輩們一同提前感受節慶氛圍。

秉持「給一個機會，幫助他人，同時也幫助自己」的企業經營理念，元大人壽花蓮通訊處同仁多年來主動擔任志工，參與門諾醫院壽豐分院的關懷長者活動，希望透過關懷鄰里長輩回饋家鄉，並在志工服務的過程中，感受長輩的人生智慧，讓自己更有力量砥礪前行，元大人壽志工表示：「中秋節有別於一般節日，可能會讓長輩們更想念家人，需要陪伴，所以我們很樂意當這群長輩的家人，給他們溫暖，透過我們的陪伴，讓長輩們感受到來自社會、來自企業的關懷。」

門諾醫院壽豐分院中秋關懷活動以氣球傘揭開序幕，元大志工們與醫護人員陪同長輩們利用氣球傘將球往上拋，透過球的滾動，與其他長輩們自然互動、完成破冰，接著才是活動的重頭戲-製作月餅。月餅採用麻糬當餅皮，節省了烘焙的時間，讓長輩們可以即時享用自己製作的月餅獲得滿滿的「成就感」，長輩黃阿公表示，這個活動很有意義，讓大家可以聚在一起，玩玩遊戲也讓精神變得比較好，還有做月餅的過程想起了小時候媽媽做月餅的樣子，那時候家人都聚在一起，很懷念，幸福應該就是這樣，謝謝今天有志工們的陪伴。

「銀髮微笑 有愛無礙」公益活動於今年上半年與中華基督教救助協會及台中甘霖基金會合作，透過捐贈食物箱及送餐服務關懷逾千位獨居長輩，同時也透過採購庇護工廠的產品，關懷身障族群，並將這些物資提供給有需要的團體，讓愛流動。未來元大人壽也將持續關注社會弱勢議題，發揮企業社會責任，期邁向聯合國永續發展目標SDG3之宗旨，確保及促進各年齡層健康生活與福祉。