清景麟億元成家大抽獎，送出6台百萬電動汽車

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清景麟建築團隊旗下高雄、台南及嘉義六個指定建案，今年7月1日起推出為期3個月的「億元成家計畫」，除了「購屋簽約金清景麟幫您付」，助首購族輕鬆成家外，更選在10月10日雙十國慶，舉辦已購客回饋大抽獎，南台灣6個指定建案，分別在律師的見證下，當場抽出市價159.9萬元的現代百萬電動汽車，6位抽中百萬名車的已購客，也都直呼「超幸運」，瞬間晉升有房有車一族。

清景麟建築團隊10日表示，該建築團隊推出的「億元成家計畫」活動，為期3個月，期間除了簽約購屋就可抽簽約金外，另外還可每月兩次的「好友分享同樂會」，邀請已購客回娘家參與專屬活動，包括樂天女孩見面會、幽默大師沈玉琳一日店長、Open將嘉年華、蘋果劇團兒童劇、懷舊市集、流體熊創作、香氛蠟燭DIY、建築講座、風水講座、以及郭主義主廚料理等多元體驗，運氣好的已購客，還帶回了Gogoro、電子衣櫥、Dyson吹風機等精美禮品，拉近與客戶的距離，也提升品牌的好感度。

高雄清景麟國家公園、台南研森、清景麟長勝、清景麟美學、清景麟夢公園、以及嘉義清景麟嘉科等6個建案，10日分別於接待中心，辦理「感恩加碼再回饋」公開抽獎活動，各個現場都相當熱鬧，像是「研森」邀請藝人楊千霈擔任一日店長，主持抽獎；「清景麟美學」邀請歌手郭靜現場演唱；「清景麟長勝」與「嘉科」也安排了音樂演出與美食，增添同歡氣氛。

抽獎現場好禮不只有價值數十萬元的家電、3C禮品，像是最熱門的iphone 15手機、PS5遊戲機、Dyson吸塵器 、掃地機器人、Apple Watch等，還有最令所有已購客期待的價值新台幣159.9萬元的HYUNDAI IONIQ 5 EV400電動汽車首獎，數百名已購客齊聚現場，氣氛熱絡，在律師的見證下，共有6位幸運兒獲得電動汽車大獎，中獎者也很期待，後續預售屋完工交屋後，電動車就可以直接停進已經設好的充電樁電動車位，完全不用煩惱充電問題，相當便利。