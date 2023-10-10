「祥德帝寶」千坪莊園奢享渡假人生

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全球通膨常態化，不動產作為保值資產首選，剛性買氣恆溫，中長線置產客群回歸，父母替子女購置者尤為大宗。隨社會價值觀、居住潮流變化，民眾購屋不再僅拘泥於「價格」，更重視「價值展現」與「審美品味」。地段、腹地、景觀、建築美學與精湛工藝缺一不可，日常高壓下，回家能徹底放鬆身心、享受渡假般愜意，更是「價值」超越「價格」的首要條件。

鑑於此，「祥德開發」選址「新北陽明山」水碓富人特區，鑄造新古典傳世建築「祥德帝寶」，金璨穹頂地標凝聚雙北目光，緊鄰萬坪森林樹海，近兩千坪壯闊基地，為滿足層峰高奢品味，特別訂製16+項全齡旗艦會所，渡假享樂不必千里，更驚艷的是，兩房含車位竟只要1500萬起，樹立豪宅價值新標竿，吸引民眾前往朝聖。

帝寶人生！新古典穹頂地標 千坪凡爾賽莊園

為使住戶備感尊榮，「祥德開發」淬鍊五十年建築歷練，刻劃新古典建築語彙，讓經典韻律、對稱、秩序美學細緻淋漓，臻至巔峰。崗石基座、24層耀眼奪目的金璨穹頂，從雙北多個視角均可見，成為身份地位的表徵。千坪凡爾賽莊園，與水碓公園一脈相連，居遊其間，身心浸沐在樹海之中，超越帝寶的自然風光，收藏城市難得靜謐，完美展現珍稀價值。

太享受！16+項旗艦休閒會所，皇家渡假氛圍

以建築定義奢華的嶄新境界，是「祥德帝寶」的至高目標；社區空間尺度，亦是高端品味的見證。挑高6米皇家大廳迎賓，穿過65米水晶長廊，16+項旗艦休閒會所，打造貴族時髦享樂，最特別的是，在家竟然能享受SPA三溫暖！露天泳池、兒童遊戲室、健身房、瑜珈空間、閱覽室…豐富公設一應俱全，創造無可取代的居住價值，無論一家大小律動樂活、決策者的品味盛宴，動靜自適，卸載忙碌思索，日常就是無憂的身心行旅。

10.6公頃水碓森林，億萬傳世眼界

景觀視野，亦是豪邸價值決勝點。「祥德帝寶」24層凌空地標，無遠弗屆的眼界尺度，窗景，即是令人驕傲的傳家盛景。10.6公頃水碓森林，山水、城市燈海相映如畫，卸下日常快節奏，靜謐中聆聽大地蓬勃生機，極致感官與心靈盛宴，締造「祥德帝寶」永恆價值巔峰。

28坪、42坪藝術精品豪邸，全新落成，邀您親鑑。

【祥德帝寶】 水碓萬頃森林│千坪渡假莊園│28坪、42坪

VVIP 預約鑑賞 02-2280-8888

投資開發 / 祥德開發股份有限公司

接待會館 / 台北市民權東路二段69之1號

建築基地 / 新北市五股登林路100號

建築規劃：陳金水建築師事務所

*以上訊息由祥德開發股份有限公司提供