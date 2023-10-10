竹縣閱讀好酷嘉年華14日登場 出版社攜手學校設創意闖關

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國家圖書館、Lam Research科林研發與新竹縣文化局合辦的「2023閱讀好酷嘉年華暨送書到學校」活動，14日將在竹北市文化公園歡樂登場，啟動新竹縣「送書到學校」計畫，也邀請學校、出版社等融合英語學習及STEAM教育五大主題活動設置創意闖關攤位，讓大小朋友在歡樂氛圍中培養英語學習樂趣。 縣長楊文科表示，推動雙語教育，厚植國際競爭力為新竹縣施政重要目標，除透過各項閱讀活動，為學童創造優質語言學習環境外，亦積極爭取結合外部資源挹注，期提升學童外語學習及競爭力，感謝國家圖書館及Lam Research科林研發對閱讀的推廣，嘉惠竹縣學子。

文化局長李安妤表示，國家圖書館與科林研發針對新竹縣學校啟動「送書到學校」計畫，捐贈英文圖書及製作專屬書架，分別送給合興國小、碧潭國小、十興國小、竹北國中、六家高中及新豐國中等6所學校。

在文化公園的創意闖關活動，有讀繪本愛惜水資源、數學闖關E起來、動手玩科學漸層瓶等，文化局也讓最受大小朋友喜愛的行動書車共同參與，現場提供讀者辦理借閱證、借還書服務外，還有精彩的說故事活動，讓大小讀者共同享樂。

同時，文化局圖書館也獲贈100本優質英語繪本，新書籍已在館內展出，11月至明年3月到芎林、竹東及湖口等圖書館做巡迴展，方便讀者就近到館閱覽，享受閱讀樂趣。

李安妤提到該局與文化部合作擴大電子書服務，也持續推動中，只要持有新竹縣公共圖書館借書證者，登入HyRead電子書店、台灣雲端書庫及其他縣市合作平台，就可無限暢讀電子書，平台內提供眾多英語學習書籍，歡迎讀者多加利用！