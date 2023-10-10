稽查「洗產地美豬」遭指製造對立 張麗善：社會要有公平正義

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雲林縣3家火鍋店被查獲使用洗產地美豬，數量多達3960公斤，且已全數被消費者吃下肚，有網友認為「洗產地美豬」只是標示不實，稽查將製造對立，對此雲林縣長張麗善10日表示政府主導欺騙大家是不對的，社會還是要有公平正義，雲林未來將成立「雲饗豬聯盟」，推廣國產零瘦肉精豬肉，提供消費者最好的選擇。

桃園市「新興冷凍食品」涉嫌洗產地美豬，再將肉品賣至下游廠商、火鍋店，本月4日雲林縣政府接獲桃園市政府通知，指有洗產地美豬流入雲林，經追查，共有北港鎮、虎尾鎮、斗六市3家火鍋店使用其肉品，總計數量達3960公斤，引發民眾關注，雲林縣政府因此成立專案小組嚴格稽查，沒想到有網友並不認同。

張麗善表示，這幾年執政黨不斷巧立名目，編造實質轉型、校正回歸等名詞，企圖魚目混珠，讓大家無法分辨清楚對錯、會不會造成傷害。明明是從巴西、美國進口的豬肉，就應該要明確標示產地，但政府卻主導欺騙大家，只要進口到台灣分切就可以實體轉型變成國產豬肉，這樣對嗎？

張麗善強調，原產地在哪裡就要依產地明確標示，要溯源要QRcode，包括巴西蛋進口加工成液蛋就變國產蛋，這是明顯的欺騙，不可以如此教壞社會大眾，社會還是要有公平正義的，大家要清楚真理是什麼，不能用扭曲、欺騙方式來誤導民眾。

張麗善說，中央開放進口美國瘦肉精豬肉時，雲林便成立「零瘦肉精聯盟」，從飼料廠、畜牧場、屠宰場、分切加工及市場販售，全面為消費者把關。現在出現洗產地美豬問題，國產豬肉尤其是來自雲林的豬肉，就是安全健康的保證，雲林未來將成立「雲饗豬聯盟」，提供消費者最好的選擇。