海大112年度傑出校友出爐 10／14校慶大會表揚11位學子楷模

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國立臺灣海洋大學創校70年以來，培育眾多優秀人才，於全球各地、各行各業出類拔萃，取得卓越的成就，也為海大爭取莫大的榮譽。112年度傑出校友遴選委員會於10月3日召開，主任委員許泰文校長表示，本次選出的11位當選者皆具有豐富經歷與專業成就，是學弟妹遵循的楷模榜樣，也將在70週年校慶慶祝大會接受表揚，發揚海大在外界的影響力，把海大優質的研究成果、培育人才、產業發展，藉由傑出校友做出典範，大會影片將同步網路直播，歡迎全球校友共襄盛舉。

112年度傑出校友11位，國立成功大學生物科學與科技學院王育民院長(84級生物技術研究所)、私立樹德科技大學/樹德家事商業職業學校朱元祥董事長(57級輪機學系)、三互環境科技(股)公司吳俊岳董事(73級河海工程學系)、長榮鋼鐵(股)公司林耿立董事長(66級造船工程學系/93級航運管理學系碩士在職專班)、立法院最高顧問郭榮宗學長(74級航運管理學系/92級航運管理學系碩士在職專班)、財政部關務署基隆關陳世鋒關務長(93級航運管理學系碩士在職專班)、金寶電子工業(股)公司陳威昌總經理(72級電子工程學系)、帝諾斯國際(股)公司劉立仁董事長(80級航運管理學系/95級航運管理學系碩士在職專班)、佳格食品集團劉昌樹總經理(86級水產食品科學系)、中華民國水利技師公會全國聯合會劉進義理事長(56級河海工程學系)及中華海洋生技(股)公司謝清輝副董事長(65級漁業學系)。

王育民學長為成功大學特聘教授，於生技醫藥領域學術研究傑出，曾獲台灣藥理學會年輕學者獎及傑出研究獎、吳大猷紀念獎，並積極轉型投入應用導向研究，除了獲得Spandidos publications傑出成就獎、NHRI獎助三次里程碑獎、台灣肝病防治基金會研究獎等獎勵，並分別獲得第11、12、15、16及17屆國家新創獎，且實質將其抗發炎廣效藥專利技轉導入醫藥開發榮獲科技部研究傑出獎殊榮。另王學長對於成大的大學教育轉型及再造貢獻重大，獲得教育部及大學端的好口碑肯定。

朱元祥學長原任職於中國鋼鐵公司，轉任教育界後服務逾30年，自1993年擔任樹德科大建校籌備工作，並於1993-2003 年擔任副校長、2004-2017年接任校長，後續並任董事長一職。樹德科大從建校初期僅有4個系、400個學生，28位教職員工，至今2023年學生總數約為 9,400人，並有近600位教職員工，校地也擴增至近40公頃。朱學長一生培育無數莘莘學子，學術研究也備受國際推崇，治校期間把管理制度明確化，提供優質學術環境，培育術德兼備、誠懇踏實的優秀學生，為提昇臺灣教育品質貢獻良多。

吳俊岳學長為美國專業工程師（PE），在環境健康與安全（EHS）管理與策略諮詢服務擁有30多年經驗，並在全球平臺和新興市場上執行國際項目，曾引進美國土壤地下水整治技術協助中油高雄煉油廠土壤汚染的生物處理。且吳學長為現任北卡羅來納台灣商會會長，也是創始成員之一，並且擔任行政院僑委會的顧問， 促進臺美文化、社會及政經交流。學長並十分支持響應海大校友總會發起的為母校種樹及海大70校慶紀念酒活動，協助推動海大校務發展，為學弟妹們的表率。

林耿立學長服務於長榮鋼鐵公司近40年，從基層工程師做起，具有相當紮實的鋼構相關專業知識，且對於公司經營管理十分用心、不斷精進，盡己所能推動公司的各項進步，包含推動承攬海外工程及非鋼構工程，並建立標準化流程，將公司各種作業建立標準書面紀錄，甚至包括以往特殊工程案例或錯誤案例亦詳細記錄，使年輕工程師可以快速累積經驗，且極鼓勵同仁研發進取，所以國內特殊工程諸如陶朱隱園、故宮南院、高雄展覽館等皆由長榮鋼鐵公司承攬，其精神值得效法。

郭榮宗學長任職立法委員期間，關心地方事務，克盡職責用心問政，凡事皆以民意為依歸，遵循務實進取的精神，隨時待命為民眾服務。郭學長除擔任航運管理學系的講師外，也經常協助海大校務，其中較為顯著的有協助海大爭取教育部5年500億邁向頂尖大學計畫約1億經費，以及協助海大桃園觀音校區的成立，是豐盈海大校務基金的推手。

陳世鋒學長從海關基層關員做起，熟稔海關實務，曾獲選優秀關務人員及財政部模範公務人員，不論在擔任碼頭、倉棧稽查、機動查緝、分估、驗貨與其他行政庶務工作，或擔任單位主管及機關首長職務，負責盡職、全力以赴，並積極解決商民、運輸、報關、承攬、倉棧業者疑難，革新關務精進效能，持續參與修正關稅法、海關緝私條例及其相關子法之訂定與修正工作，績效卓著。

陳威昌學長擁有電腦相關產業20多年經驗，含括產品研發、設計、國際業務等具多元專業的資歷，自接任金寶集團執行長以來，秉持「創新、和諧、超越」的經營理念，與所有公司同仁共同經營一個更好的工作環境，帶動學習風氣，定期舉辦讀書會、創新提案競賽，並且讓同仁可以充分發揮與施展抱負。陳學長鼓勵大家參與志工活動，讓愛心更進一步回饋社會，他也積極回饋母校電機系，嘉惠學弟妹不遺餘力，並期待與海大進一步互動，推動創新研究進展的「雙贏」策略目標。

劉立仁學長投身海運事業30多年，致力於提升海運工作效率與經驗傳承，帝諾斯公司除善盡企業社會責任，也配合國家政策提高農產品出口及協助臺灣農民，積極爭取並獲得日本最大水果供應商DEL MONTE支持，自2022年起協助出口鳳梨到日本，進行農業外交。劉學長同時也是海大花蓮校友會的創會理事長，凝聚校友向心力，並設立獎助學金與實習機會嘉惠花蓮的學弟妹們，且積極投入參與母校的各項活動，協助培育海洋人才，促進海洋產業永續經營發展。他也長期關懷偏鄉弱勢及深耕在地，尤其是在身心障礙、原住民學生的教育與運動培訓等。

劉昌樹學長從教授轉任企業總經理，目前服務於佳格食品集團在上海的研發中心，其專長為食品科技，尤其是在食用油的加工技術開發，包含低油煙產品、精准脫除多環芳烴、植物油油煙量測定方法、葵花籽油品質安全等具有8項科技成果、48項發明專利，也曾多次參與參與國家標準審編/起草工作，並撰寫食品科技領域計45篇SCI & CSCD期刊論文及協助撰寫食品相關專書《葵花籽油加工技術》等計3本。劉學長熱衷於研究，推動產業發展並改善大眾飲食的精神值得借鏡。

劉進義學長為水利工程專業，任職於中興工程顧問公司期間負責彰濱工業區及離島工業區兩大型填海造地開發計畫，引進國外工法提升國內技術，並提供海大系友就業機會。另他也曾參與水利署海底管線及營建署填海造地規劃設計基準研究，提供寶貴意見協助基準訂定，獲經濟部水利署水利事業貢獻獎、中華民國海洋及水下技術協會技術獎章與特殊貢獻獎章等榮譽。劉學長也曾擔任河工系系友會理事長，重建系友會運作模式，提升校友凝聚力。

謝清輝學長擁有超過50年的養殖經驗，養殖淡海水魚類超過百種、甲殼類也有10餘種，且自行繁殖成功的魚類有83種、蝦類有10種，不僅擁有許多臺灣首創紀錄，並持續精進、開發免換水的高效率循環水養殖技術，在室內的高密度養殖屢屢獲得突破，且其研發之「生物過濾機」技術也獲得臺灣、中國、美國、日本等多國專利。謝學長協助中華海洋生技獲得「科技農業企業獎」金質獎、第18屆中小企業創新研究獎、第11屆國家新創獎、中華民國全國商業總會「品牌金舶獎」ESG組等獎項，生態養殖出的水產品也屢屢獲得獎項肯定。

海大為了表彰校友傑出的表現與對國家、社會及母校之熱枕與貢獻，每年從數萬名歷屆校友中，遴選出具有傑出表現，足為後學楷模的校友，頒發傑出校友獎，並在校慶慶祝大會中表揚。傑出校友遴選是由海內外各地區校友會及系所推薦再由委員審議投票所產生，每年畢業人數有一千多人，要選出約10位傑出校友，以百分比來說是非常不容易的事情。獲選的傑出校友，除了頒獎表揚之外，未來也會邀請傑出校友返校演講、座談，與學弟妹分享成功的經驗，並透過傑出校友聯誼會，持續發揮影響力。