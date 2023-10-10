雷虎無人機美國軍工展 獲美軍、各國重視

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雷虎科技（8033）繼2022年正式獲准加入美國陸軍協會，成為正式會員，10月9日至11日首次參加在華府舉辦的美國陸軍協會軍工展（AUSA），展示無人機產品，獲得美軍陸軍特種作戰、訓練單位，及其歐洲盟邦作戰單位高度詢問與評價。

雷虎是經濟部評選9家軍用商規無人機國家隊中，唯一參加此展覽的公司。

雷虎在此次軍工展10月9日至11日，展示經濟部通過審議軍民通用計劃T-400中長程無人直升機，此先進的無人機技術，將為軍事和民用領域，提供更多的選擇和應用。

此外，雷虎首次在美國展示2款微型無人機，除已獲我國陸軍驗測通過軍用商規TM-450微型無人機，並展示「偵打一體」可投彈式TM-450 Hornet大黃蜂小型無人機。這款無人機具備可投放手榴彈的功能，成為展會的焦點。

上述功能對於現代戰爭中，精確打擊至關重要，這款小型無人機，將提供更多的靈活性和精確性，以應對複雜的戰場環境。

由於俄烏戰爭及海峽兩岸緊張情勢，加上因應去除紅色供應鏈要求，美軍及歐美盟邦作戰部隊，對雷虎在會場展示無人機產品，詢問度極高；另美國各界及全球盟邦，均對去除紅色供應鏈，及台灣製（MIT）無人機，表達重視及讚許。

展望未來，雷虎將配合各國客戶進行T-400，及微型無人機，進行更多測試，以期朝全球無人機軍工大廠邁進。