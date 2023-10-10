蔡英文強調維持現狀 陸學者：拒承認九二共識已改變現狀

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蔡英文總統發表雙十國慶演說，強調「和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰」。大陸涉台學者包承柯直言，民進黨政府2016年上台後，拒不承認九二共識和一中原則，早已推翻了馬英九政府的現狀；上任7年，在大選前最後3個月才說兩岸和平，不知要說給誰聽？

上海東亞研究所副所長包承柯表示，兩岸「維持現狀」並非蔡英文首創，而是在馬英九執政時就已提出，但當時馬政府的維持現狀，是基於一中原則與九二共識，因此大陸也願意在此共同的政治基礎上和馬政府來往，而蔡英文在2016年上台後卻不認帳，因此改變現狀的，不是別人，正是蔡政府自己。

包承柯表示，蔡英文不僅實際上改變馬英九的「維持現狀」，並且持續推動台獨路線，絲毫沒有退讓跡象，就拿今年的雙十國慶來說，蔡政府明目張膽的在英文翻譯裡使用「Taiwan National Day」，讓馬英九因此拒不出席官方慶祝活動。包承柯表示，「台灣」作為一個國名，在國際法上於理於法都不存在。

至於蔡英文呼籲，「維持現狀是確保和平的關鍵之鑰」，包承柯直指，「蔡英文上台執政已7年，直到距離明年一月總統大選剩下不到3個月，現在才來大聲疾呼和平，前面7年都在幹什麼？明年一月選完，距離520交棒剩不到4個月，她又能做些什麼？」

蔡英文在國慶演說中提到，「現在的台灣，已經是世界的台灣」，似乎隱含已成功讓台灣問題國際化的意味，事實上，台海和平、晶片供應鏈，也確實成為最近幾年以來美國、日韓、歐洲和國際媒體的關注焦點。

包承柯表示，國際社會確實希望台海和平穩定，認為台灣海峽若發生衝突是對全球經濟的災難，即使美國持續對台軍售，但包括美國總統拜登、國務卿布林肯、白宮國家安全顧問蘇利文等高官和中國官員會面時，也都再三重申不支持台獨，「期待台海和平、不支持台獨，才是國際共識」。