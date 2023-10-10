總統國慶演說感動 賴清德： 中華民國台灣最大公約數

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副總統賴清德今天下午在臉書表示，在國慶典禮上，聆聽總統蔡英文最後一次的國慶演說，內心很感動。無論是台灣派，還是中華民國派，都要繼續團結在中華民國台灣的最大公約數之下，堅定守護民主自由的生活方式。

賴清德指出，做為負責任、穩定發展的執政黨，民進黨從來沒有忘記自己的使命與價值，也因為2300萬台灣人民的共同努力，台灣無疑已經在正確的道路上前進。

賴清德表示，蔡總統在演說中，表述了她對台海和平穩定的核心理念。他非常認同蔡總統所提出的路徑：讓台灣成為世界的台灣，並以民意共識團結朝野，就更能自信沉穩地面對中國，發展雙方可接受的互動基礎，為兩岸的未來創造和平共存的條件；甚至，讓兩岸都能成為區域和平穩定的貢獻者。

賴清德說，他也認為，民主力量要團結、國家朝野要團結、世界民主陣營要團結。他會延續蔡總統的「4個堅持」維持兩岸現狀，並以「4大支柱」維護台海及區域的和平穩定。而無論是台灣派，還是中華民國派，都要繼續團結在中華民國台灣的最大公約數之下，堅定守護民主自由的生活方式。

他說，蔡總統也清楚闡述這7年多來的挑戰與成果。回顧這幾年執政，要感謝非常多人民，無論是支持配合、包容諒解、甚至是批判鞭策施政的人，都是執政團隊和台灣前進的動力。執政的過程不會是一帆風順、也不會是十全十美，但會即時檢討，即時調整。