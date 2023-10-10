促進文化近用及平權 國家人權博物館推手語工作營

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為促進聽障人士博物館文化近用及平權，國家人權博物館獲文化部國家語言發展方案支持，舉辦「台灣手語共融工作營」，為博物館培訓接待服務與展場導覽的儲備人才。並特別舉辦「聽聾共融」推廣活動，邀請新竹縣市聾人協會、雙北地區聽障人協會等單位，參訪景美紀念園區及中正紀念堂，促進聽障朋友深刻認識台灣多元人權的發展歷程。 近年來台灣持續將國際人權公約納入國內法法制化，並於「國家語言發展法」納入台灣手語，提升各族群的文化平權。人權館為落實博物館友善平權服務，於民眾參觀景美紀念園區提供多語言語音導覽，並製作台灣手語版影片。

國家人權博物館連續4年邀請資深手語教育推廣者丁立芬、林中鵬擔任講師，推動台灣手語培訓課程，歷來已有國立故宮博物館、國立台灣博物館、國立歷史博物館、國立台灣圖書館、新北市立圖書總館、新北市陶瓷博物館等文化機構服務人員參與培訓，成果斐然。 今年度工作營邀請聽障人士參訪美紀念園區，安排手語培訓學員提供接待指引及溝通的服務，並由政治受難者陳欽生前輩導覽解說、3名手語翻譯員即席手譯，讓聽障朋友認識威權統治時期，國家暴力對人權的迫害。

另安排參觀中正紀念堂展覽，透過專業志工華語導覽及手語翻譯員，對台灣民主歷程有更加深刻的體悟，該展覽重現鄭南榕先生為了爭取百分之百言論自由，不惜犧牲性命自焚於自由時代雜誌社的氛圍，讓與會參訪者感觸良多。

「台灣手語共融工作營」共舉辦6場次初階培訓課程、20場次進階培訓課程，累計參與培訓者達710人次，並有近25名學員順利通過期末手語即席翻譯測驗。期望透過培訓手語通譯人才，協助聽障人士近用博物館文化資源。