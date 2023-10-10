富邦女孩化身一日店長 10／14、15現身北海岸為萬里蟹應援

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新北市萬里蟹正值肥美季節，新北市政府與新北在地棒球隊富邦悍將今年再度合作，邀請Fubon Angels啦啦隊人氣女孩「檸檬」、「丹丹」，10月14、15日現身富基魚市及龜吼漁夫市集擔任「一日店長」，與攤商及民眾進行互動，傳授挑選萬里蟹的祕訣，為北海岸的鱻猛海產應援。

新北市漁業及漁港事業管理處指出，10月14日及15日下午1點至2點，檸檬、丹丹到富基魚市及龜吼漁夫市集擔任一日店長，當日在魚市消費滿千的民眾可與一日店長進行合照，並獲得親筆簽名的萬里蟹杯套，1點45分現場直播介紹販售新鮮漁獲的水灘，教大家如何挑選萬里蟹、以及走訪魚市。

此外，富基魚市推出「限定鱻猛白爛貓主題魚市特展」，漁業處表示，觀看漁樂快爆粉絲專頁直播還能抽魚市千元抵用券（每場3名，共6名），支持檸檬及丹丹的粉絲衝漁港。

漁業處表示，今年萬里蟹產季推出「萬里蟹X白爛貓」專屬濾鏡，在萬里蟹的四大產地漁港包括龜吼、野柳、富基漁港及淡水漁人碼頭拍照，萬里蟹合作餐廳拍照打卡送飲料；即日起至11月26日富基B棟餐飲區的「限定鱻猛白爛貓主題魚市特展」，有吸睛的白爛貓背板、白爛貓立體拼圖，還有「萬里蟹X白爛貓」翻翻樂，獲得萬里蟹新奇小知識。

漁業處表示，因應萬里蟹產季，今年邀請白爛貓到產地漁港，並與棒球隊啦啦隊合作一日店長活動，透過異業結合，融入新北在地體育元素及熱門貼圖角色，以美景美味及永續利用的共榮感經營在地產業。