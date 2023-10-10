大陸發展晶片野心被狠打臉？ 外媒曝重大危機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 郭宜欣】美中科技惡戰，彼此激烈競爭誰也不讓誰，大陸本周又喊出在2025年以年提升運算能力50%的目標，以追上美國的腳步，但專家則點出，大陸面臨的主要障礙會是無法獲得最新、最好的人工智慧晶片與GPU圖形處理器。

CNBC報導，大陸希望接下來能夠擁有300 exaflops的運算能力，超過目前所擁有的197 exaflops運動能力，研究機構Counterpoint Research認為1 exaflops約等於200萬台筆電的運算能力。

報導提到，超級電腦的運算能力是發展人工智慧技術的關鍵，吸引全球各國砸下重金投資，高級分析師Akshara Bassi表示，「大陸的目標是投資運算能力的成長，尤其是人工智慧，因為大陸的雲端供應商正在為消費者和企業推出人工智慧解決方案。」

然而最大的挑戰無非是受到美國制裁，無法順利取得先進半導體，Akshara Bassi說：「大陸的雄心壯志會因為美國制裁受阻，他們無法獲得關鍵半導體，包括來自輝達的產品。」

過去幾年，美國透過出口管制措施與其他的制裁手段，讓大陸無法順利取得關鍵技術與半導體，Akshara Bassi強調，「由於晶片禁令，大陸擴張人工智慧資料中心的障礙會是無法獲得最新、最好的人工智慧智慧晶片與GPU圖形處理器。」