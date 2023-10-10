澳洲前總理莫里森訪台 總統：加強各項合作開創商機

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總統蔡英文今天下午接見澳洲前總理莫里森時表示，期待台灣和澳洲能夠在既有基礎上，持續擴大各項合作，為雙方開創更豐富的商機。台灣也會和澳洲及其他理念相近的民主國家，持續加強國防安全合作，共同維護區域的自由及繁榮。莫里森則回應，會堅定與台灣站在一起，幫助台灣，支持台灣的韌性。

蔡英文下午在總統府接見澳洲前總理莫里森（Scott Morrison），她歡迎莫里森來台，感謝他長期以來對台灣的重視與支持，首次訪台也選在國慶日親自送上祝福。

蔡英文表示，2020年莫里森擔任澳洲總理期間，澳、美部長級諮商會議發表了聯合聲明，當中提及台海情勢，自此之後，澳洲與各國高層會議後的聲明都經常重申台海穩定重要性。

她說明，上個月她在總統府與來自澳洲國會的議員見面，這些跨黨派的議員都認同澳洲與台灣的共同目標就是守護穩定、永續、繁榮的印太地區；對於來自澳洲國會與政府的支持，她要代表台灣人民誠摯感謝。

蔡英文指出，台灣與澳洲在經貿領域高度互補，去年雙邊貿易額也創下歷史新高，在能源、礦產、農業、生物科技都有密切合作。她期待，台灣與澳洲能夠在既有基礎上，持續擴大各項合作，為雙方開創更豐富的商機，台灣也會與澳洲以及其他理念相近的民主國家，持續加強國防安全合作，共同維護區域自由及繁榮。蔡總統並請莫里森在澳洲國會扮演關鍵力量，繼續支持台灣。

莫里森致詞時提到，他多年來一直夢想訪問台灣，終於有這次機會受到邀請。莫里森提及，現在世界秩序充滿許多不確定性以及顛覆性的改變，除了在烏克蘭戰爭持續不斷，最近又見證到在中東地區還有恐怖攻擊，真是令人心碎。

不過，莫里森說，面對許多不確定性、威脅與挑戰，台灣並不陌生，蔡總統多年以來的領導作為，一致且強勁帶領台灣人民面對挑戰與威脅。

莫里森指出，台灣與澳洲之間是非常強勁的夥伴關係，且存在多個層面，無論是民間與民間，還是經濟關係、社會、文化關係。他認為，這也是自由民主國家之間相互尊重的夥伴關係，他相信澳洲以及全體澳洲國民，支持台灣追求自由及權力等目標。

莫里森強調，澳洲堅定與台灣站在一起，一起幫助台灣，支持台灣韌性；他說，透過台灣打造韌性，就能進一步恫嚇潛在的、想要攻擊與侵略的行為者，讓台灣實現自由和平的追求目標。