國慶連假好天氣加持 台南各主要景點旅遊人次逾85萬

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國慶連假期間，台南市天氣晴朗、氣候宜人，許多民眾都闔家大小外出遊玩，各景點均湧入大量的觀光人潮。據市府觀光旅遊局統計，國慶連假各主要觀光景點的旅遊人次，直到今天午後累計已超過85萬人次。

市長黃偉哲表示，台南市一直都是國人觀光旅遊的首選，道地美食及獨特人文都是市民的驕傲。國慶連假過後，就是睽違16年再次回到台南盛大舉辦的全運會，台南已做好萬全準備，包括競賽場地軟硬體設施及環境孳清等工作，一定要讓每位選手都能大展身手，也歡迎10月21日至26日到台南旅遊，一起為選手們加油打氣。

觀旅局長林國華指出，國慶連假市區熱門景點，像國華海安河樂、小西門、南紡商圈、孔廟與赤崁樓等商圈古蹟園區，周邊人潮累計逾43萬人次；各區老街人潮也不遑多讓，安平老街、新化老街、鹽水老街及菁寮老街累計逾12萬人次到訪。適合觀海踏浪的濱海地區也頗受民眾喜愛，像北門遊客中心、將軍漁港及青鯤鯓扇形鹽田、運河碼頭港濱軸帶、漁光島及黃金海岸等，共吸引遊客逾9萬旅客。

至於戶外關子嶺風景區、虎頭埤風景區、梅嶺風景區、烏山頭水庫風景區及柳營尖山埤渡假村，共吸引逾5萬人次前往健行踏青；展館及博物館類別景點，如奇美博物館、左鎮化石園區、山上花園水道博物館、台南市美術館、十鼓仁糖文創園區、台灣歷史博物館及善糖文化園區等，也累計有逾5萬5000人到訪。

另外，安平遊憩碼頭One Piece海潮慶典吸引大批cospaly玩家朝聖，以及觀賞千陽號大型陸上氣球與夜間燈光秀，連假期間共有逾14萬人次拍照打卡；國慶連假特別加碼延伸到黃金海岸舉辦的海潮市集，也有逾1萬2000人次參觀；頑皮世界雙十連假期間，亦有逾1萬8000人次入園體驗探索。