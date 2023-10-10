IMF下調大陸今年經濟增長預測至5％ 點出這2點衝擊

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國際貨幣基金組織（IMF）發表最新「世界經濟展望」報告指出，下調對中國和歐元區的增長預測，又指儘管美國經濟顯著強勁，但全球整體增長仍然較低且不平衡。

香港信報報導，IMF報告顯示，把2023年全球實質國內生產總值（GDP）增長預測維持在3％不變，但把2024年預測較7月預測下調0.1個百分點至2.9％。

IMF首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，全球經濟繼續從新冠疫情大流行、俄羅斯入侵烏克蘭和2022年的能源危機中復甦，但全球增長趨勢日益分化，中期增長前景平平。預測整體上指向軟著陸，但IMF仍擔心與中國房地產危機、大宗商品價格波動、地緣政治碎片化和通膨抬頭相關的風險。

IMF把全球最大經濟體美國2023年的增長預測上調0.3個百分點至2.1％，並把2024年的增長預測上調0.5個百分點至1.5％，因企業投資增強和消費增長。

IMF預測中國2023年GDP增長率為5％，2024年為4.2％，分別下調0.2和0.3個百分點，主因是中國房地產危機和外部需求疲弱。

古林查斯表示，中國需要採取強而有力的行動來整頓房地產業，雖然中國政府已採取一些措施，但還需要做更多的工作。如果不這麼做，那麼問題就可能惡化並變得更糟。

IMF還把歐元區2023年、2024年兩年的增長預期分別下調至0.7％和1.2％，低於7月預測的0.9％和1.5％。英國也受到能源價格居高不下的嚴重衝擊，其2023年經濟增長預測被上調0.1個百分點至0.5％，但2024年增長預期則下調0.4個百分點至0.6％。