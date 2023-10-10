花4萬買華為新手機 這網紅實測只贏iPhone 15這3點

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【中時新聞網 邱怡萱】華為5G旗艦手機Mate 60系列採用中芯7奈米製程，售價6,999元人民幣（折合約3.14萬台幣），推出後備受大陸消費者青睞，百萬Youtuber「Joeman」近日開箱華為Mate 60 Pro並測試其性能，因為在大陸超級搶手，他加價1萬花了4萬1,500元才買到黑色款，他分析與iPhone 15 系列等新機對比，Mate 60 Pro僅3點優勝，恐怕難以稱得上是「遙遙領先」。

Joeman在影片中指出，Mate 60 Pro在三個方面贏過他之前實測過的iPhone 15 Pro，首先在攝影功能方面，華為這款手機的主鏡頭、長焦鏡頭在日光環境之下，可說是稍勝iPhone 15 Pro，不過在夜景拍攝以及影片拍攝方面，則明顯略遜一籌。

第二點則是，Mate 60 Pro居然可以原生支援台灣的5G網路，而且在下載速度方面更比iPhone快。Mate 60 Pro有明顯優勢的第三點在於充電速度，Joeman提到，華為Mate 6o Pro最高支援88W快充，實測結果充電速度非常快，大概半小時左右就可以將手機充滿。

至於Mate 60 Pro的最大問題，Joeman認為是處理器方面，這樣的效能差距，除了在跑分上輸給其他主流手機，在玩遊戲時更為明顯。Joeman用Mate 60 Pro調至最高水平特效遊玩《原神》，畫面幀數平均只有55.3fps，而且玩了23分鐘後明顯降頻，幀數跌到45fps左右；反觀iPhone 15 Pro全程可以保持穩定的60fps。

Joeman在一連串測試後， 直言華為Mate 60 Pro雖然拍攝在方面有其強處，但講拍攝，華為先前推出的P60 系列其實更強；其所搭載的麒麟9000S處理器，也只有主流Android手機3年前的水平，難以稱得上是「遙遙領先」。

Joeman最後總結，華為Mate 60 Pro對於台灣用戶來說沒有太大吸引力，但如果是經常往返大陸、甚至與大陸人有生意來往的用戶，就可以入手。