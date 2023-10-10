三峽古蹟橋要拆除？ 新北市府稱：不具文化景觀保存價值

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三峽長福橋是遊客前往老街的主要道路，即將要被拆除，民眾紛紛在臉書留言，長福橋很美拆除好可惜，也有民眾說長福橋為古蹟橋保存都來不及了為何要拆，新北市文化局表示，已於2023年9月11日辦理會勘，經審查長福橋不具文化景觀保存價值不予列冊，沒有古蹟保存問題。

長福橋於2012年及2015年皆因颱風發生溢堤情形，長福橋墩柱基座出現裸露，經濟部水利署2019年辦理三峽河治理檢討計畫，檢核長福橋梁底高度不足，列為優先改建橋梁。新北市水利局表示，由水利署補助4.5億元，新北市府自籌款4.69億元，總經費約9.19億元，本工程已2023年9月28日申報開工，預計2025年12月30日竣工。

長福橋何時拆除，新北市水利局表示，該工程目前辦理地方溝通協調，待完成地方疑義事項，會再行公告拆橋排程，施工第一期為主橋改建工程，目前辦理施工前期作業，因將設置施工構台及人行便橋，需調整長福停車場用地，目前正在辦理用地取得作業，預計10月底辦理施工前地方說明會，說明交維改道及施工期程安排。

新的長福橋為鋼構的雙拱橋，就像三峽鳶山老鷹在展翅翱翔，舊橋寬15公尺，改建後新橋寬25公尺，提供寬廣的通行空間，周邊環境打造無障礙通行空間，串聯新建的右岸賞獅及時光漫步堤頂步道，同時改善左岸秀川柳堤步道，提高觀光遊憩品質。