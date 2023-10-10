輔大醫院喜迎台日混血「國慶寶寶」 媽媽感動：台日友誼更深固

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今（10）天是國慶日，位於新北市新莊區的輔仁大學附設醫院誕生2位國慶寶寶，其中1位寶寶是台日混血，爸爸看到孩子出生一刻相當感動，直呼自己當爸爸了，26歲的媽媽則說，寶寶剛好在國慶日出生，又看到翡翠騎士來台灣演出，感覺很棒，相信台日友誼會更深固。

輔大醫院上午7點30分迎來第一位國慶寶寶，也就是台日混血，第二位國慶寶寶在下午1點30分出生，皆為自然產男生，目前無待產孕婦。淡水馬偕醫院也在迎來1位國慶寶寶，該名產婦今年30歲，並非刻意規劃今日生產，寶寶剛好誕生讓媽媽相當感動開心。