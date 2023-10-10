9成退休族按月領年金 但2類人沒得選

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【旺得富理財網 黃順德】勞保老年年金具備「活到老、領到老」的特點，且無年齡上限，只有在請領人資格不符合或死亡時，勞保局才會自事實發生的次月起停發年金；據統計，2021年國人的平均壽命為80.86歲，其中男性77.67歲、女性84.25歲，退休後餘命長達20到30年，選擇「一次請領老年給付」、「老年年金給付」，還是「老年一次金」，到底哪種領得多？哪種請領方式比較好？

▲一次領老年給付

一次領可以不用等到60歲，只要符合在同一單位服務滿25年資格即可。給付金額＝平均月投保薪資x給付月數

一、「平均月投保薪資」為退保當月起前3年（36個月）實際平均月投保薪資。

二、「給付月數」的計算方式如下：保險年資每滿1年，按其平均月投保薪資發給1個月；年資合計超過15年者，超過部分每滿1年發給2個月，最高以45個月為限；還有一個方式可以多領10個月，依勞保補充條款規定，若超過60歲繼續工作者，最多以5年計，最高以50個月為限，也就是說若以最高投保薪資45,800元來計算，可多領近23萬的老年給付。

▲老年年金給付

必須年滿60歲，年資滿15年才可以請領，每月給付金額依下列A、B兩公式計算後，擇優發給。

一、A式：平均月投保薪資x年資x0.775％＋3,000元

二、B式：平均月投保薪資x年資x1.55％

▲勞保老年一次金

給付金額＝平均月投保薪資x給付月數，平均月投保薪資為加保期間最高60個月的月投保薪資平均計算。

在不計通膨率與投資報酬的前提下，「一次領老年給付」約相當於領取8年的「老年年金給付」累積金額，選擇月月領勞保老年年金通常會是相對划算的選擇，累積下來領到的金額會比一次領取的金額還高。

絕大多數勞工退休後，都是選擇月月領年金，比例超過9成，不過，有兩類人不能自選請領方式，包括2009年以後才開始加入勞保的勞工，只能選擇月月領，而早期投勞保年資15年以下的勞工，等到法定請領年齡時只能一次領。