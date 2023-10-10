國慶逢黃道吉日 嘉縣首座融合托嬰、托育中心動土了

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面臨高齡化、少子化危機，嘉義縣政府爭取中央前瞻計畫補助6000萬，縣府配合款3747萬，斥資9747萬元在中埔鄉建造「如親托嬰暨托育資源中心」，未來規畫收托40名幼兒，今國慶日吉時，嘉義縣首座融合托嬰暨托育資源中心正式動土開工，預計2025年下半年啟用。

嘉縣社會局表示，中埔鄉緊鄰嘉義市，交通便捷性高，加上公館產業園區將於近期設立，預計會引入大量就業、居住人口，促成出生率增長，興建托育設施可強化托育資源，給予家庭更多照顧量能，加上鄰近和睦國小、和興國小因校內用地不足，未能設立附幼及托嬰中心，顯示地方托育需求更為急迫。

中埔鄉長李碧雲指出，中埔鄉至今年9月止，幼兒數約2249人，有滿足托育需求的建設是一項重要政策，期待斥資近億元的「如親托嬰暨托育資源中心」完工後，能作為社區活動延伸，成為親子互動、民眾參與場地，讓建築物與地方活動緊密結合。

嘉義縣長翁章梁感謝中埔鄉公所提供土地，設置便利性高、安全友善的托育中心，以落實區域福利，強調全新建造的中心主要功能聚焦減緩家庭照顧幼兒壓力，命名為「如親」是希望托育人員在照顧孩子時，能如同對待至親般給予愛與溫暖。

「如親」建築共2層樓，總面積382.3坪，1樓托嬰中心規畫4間、可收托40名幼兒，室內空間規畫活動室、辦公室、保健室、各式體驗、遊戲區等，建築外觀以積木為發想靈感，在周圍塑造五感體驗中庭2樓中庭設置弧形觀樹平台，讓建築物有不同層次的視野。

今下午動土典禮，由翁章梁、行政院政務顧問陳冠廷、李碧雲、縣議員羅士洋、陳柏麟、雲嘉南聯合服務中心副執行長李碧菁、社會局長張翠瑤及地方民代持金鏟動土，並恭請四十九庄保安宮五府王爺坐鎮，眾人焚香祝禱祈求工程圓滿。