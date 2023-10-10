00878、00929不要了！這檔只要15元

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【旺得富理財網、中時新聞網 馮恩惠】大ETF時代來了，美債那麼甜，金融債更是債中之王，高報酬贏公司債，市場已有一堆金融債，去年殖利率平均逾4％，也有月配息，但有平準金的只有1檔，就是10/4成立的的國泰10Y+金融債（00933B），集合月配+平準金+金融債，只要甜甜價15元，預計10/19上市，網喊「00878不要了，先買先贏」、「有收益平準金就安心」、「比929值得買，解定存買爆它」。

主打月配息的00929，以殖利率穩定8%之勢，上市不到3個月，規模就衝破500億元，成為台股傳奇，目前受益人也暴增22倍，來到逾38萬人，被網友笑稱「月月配」已成為投信財富密碼，10/4正式成立的00933B，跟00929一樣都是月月配+收益平準金。

00933B追蹤彭博10年以上美元金融債券指數，成分債9成是全球系統性重要銀行，比如摩根大通、美國銀行、富國銀行、花旗等，今年第2季財報出色，不必擔心銀行倒閉危機，而且金融債波動低、違約率低，在債市占逾3成最多。00933B每股僅15元，是一般金融債的半價，超便宜好入手。

5大金融債比一比，去年殖利率平均逾4%

台股5大金融債比一比：

1、 群益投資級金融債（00724B）：規模最大高達938億元，追蹤ICE BofA 10年期以上美元金融債指數，季配息，去年殖利率4.5%。

2、中信優先金融債（00773B）：規模835億元，追蹤彭博10年期以上優先順位金融債指數，月配息，去年殖利率4.51%。

3、凱基金融債20+（00778B）：規模430億元，追蹤彭博20年期以上美元金融債券指數，季配息，去年殖利率4.23 %。

4、富邦金融投等債（00785B）：規模292億元，追蹤富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數，季配息，去年殖利率3.96 %。

5、國泰A級金融債（00780B）：規模97億元，追蹤彭博7-10年美元金融債精選指數，季配息，去年殖利率4.42%。

中信優先金融債（00773B）早就是月配息了，跟00933B只差在沒有平準金，如果受益人在除息前變多，就可能稀釋配息，而為了不稀釋配息，不論新舊受益人，都能領到一樣的配息，才有平準金的發明。

而第一金金融債10+（00834B）跟00933B一樣，也是追蹤彭博美國10年期以上金融債券指數，因2019年才成立，目前規模約7億元，季配息，去年殖利率3.85%。

市場看好明年降息，今年全球資金2153億美元瘋湧向債市，是股市近3倍，就是因為債券太便宜，價格創10年新低，但反向的美債殖利率則在高點，在降息前買進可賺債息，降息後賣掉可賺資本利得，難怪網友說「買債是送分題」。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。