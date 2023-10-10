國慶焰火秀 晚上8點台中中央公園施放

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今年國慶焰火10日晚8時，在台中的中央公園施放，除36分鐘焰火秀外，也邀請藝文團隊及知名藝人演出，總統蔡英文、立法院長兼國慶籌備委員會主任委員游錫堃，及台中市長盧秀燕同台，慶祝中華民國生日快樂。

台中市政府觀旅局表示，今年焰火施放不僅首次選用爵士樂為配樂，並全國首創以無人機搭載焰火表演，同時推出五大「雙十國慶週」系列活動，歡迎大家10月來台中。

「有史以來最好看！」，觀旅局指出，這次活動首創以無人機搭載國慶焰火展演，以爵士樂配樂，輔以4幕引用詩人白萩、周夢蝶、林婉瑜及楊佳嫻的優美詩句，伴隨無人機群飛展演台中在地意象，在夜空中綻放璀璨炫目的詩篇。

觀旅局強調，過去國慶焰火，多使用交響樂或地方樂曲等，這次特別使用爵士樂當曲目，結合台中品牌「台中爵士音樂節」，曲風可以輕快、也可以羅曼蒂克，將是視覺、聽覺雙重饗宴。

今晚8時36分施放焰火秀結束後，緊接著還有滅火器樂團、高爾宣、安心亞、Matzka等知名藝人帶來精彩演出。

觀旅局說，今晚開幕由光明國中現代舞揭開序幕，緊接著，新民高中創意舞蹈熱鬧全場，隨後皇家兒童舞蹈團、中山國中及文華高中聯合舞蹈表演輪番上陣，為「璀璨國慶之夜」帶來第一波高潮。

市府今年規劃16處推薦觀賞點，讓民眾不需到會場，即可遠眺最璀璨的焰火秀。晚會也於下午5時30分同步線上轉播：bit.ly／3rM7zkP，更多資訊可至官網查詢（ https：／／1010.taichung.gov.tw）。